CPJ y ARTICULO 19 condenan asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Veracruz

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto con organizaciones como ARTICULO 19, condenaron el asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez, ocurrido la madrugada del 11 de junio en el estado de Veracruz. De acuerdo con el CPJ, el caso ya está siendo documentado por la organización, que señaló que el periodista fue asesinado a tiros en el estado oriental. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el organismo indicó: “El CPJ está documentando el asesinato del periodista mexicano Luis Ángel López, quien fue asesinado a tiros en el estado oriental de Veracruz. López, corresponsal de Vanguardia, es el segundo periodista asesinado en el estado este año. El CPJ exige a las autoridades mexicanas que investiguen a fondo el asesinato.”

ARTÍCULO 19 EXIGE INVESTIGACIÓN MINUCIOSA DEL ASESINATO DEL PERIODISTA LUIS ÁNGEL LÓPEZ Por su parte, ARTICULO 19 emitió un posicionamiento en el que condenó el asesinato del reportero de Vanguardia de Veracruz y pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizar una investigación diligente y expedita, conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión. En su mensaje, la organización señaló: “ARTICLE 19 condena y documenta el asesinato de Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz, registrado la madrugada de hoy 11 de junio, en Poza Rica, Veracruz. Exigimos a @FGE_Veracruz investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión.”

HOMBRES ARMADOS TERMINARON CON LA VIDA DEL PERIODISTA LUIS ÁNGEL LÓPEZ De acuerdo con información de autoridades, el periodista fue atacado en la avenida 20 de noviembre, en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica, alrededor de las 2:00 horas, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados. Luis Ángel López Valdez trabajaba como reportero de nota roja para el medio Vanguardia de Veracruz, que expresó su condena por los hechos y solicitó que el caso sea esclarecido. INVESTIGACIÓN SE MANTIENE EN CURSO La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se inició una carpeta de investigación por el homicidio del comunicador. La autoridad señaló que fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial realizaron el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos, y que las investigaciones continuarán hasta dar con los responsables.

LLAMADO A MECANISMOS DE PROTECCIÓN Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión también solicitaron la intervención de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la implementación de medidas de protección para la familia del periodista y sus colaboradores. ARTICULO 19 indicó que este caso representa el segundo asesinato de un periodista en Veracruz en lo que va del año. Además, mencionó que los hechos ocurren días después de la desaparición de la comunicadora Roxana Guzmán, cuyo paradero continúa sin ser localizado. Las organizaciones reiteraron su exigencia de investigaciones conforme a los protocolos establecidos para delitos contra la libertad de expresión.

Publicidad