Persiste la contingencia ambiental en la CDMX y en el Valle de México

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México
/ 26 abril 2026
    Persiste la contingencia ambiental en la CDMX y en el Valle de México
    Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México, por 24 horas Cuarto Oscuro | Galo Cañas Rodríguez

Los altos índices de ozono se derivan de un fenómeno anticiclónico, provocando altas temperaturas y exposición a rayos UV

El 26 de abril se reportó que la contingencia ambiental en el Valle de México se prolongará por más de 24 horas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que la fase 1 de contingencia ambiental, por exceso de ozono, seguirá hasta el lunes 27 de abril.

La Came instruyó que se deberán tomar contramedidas para mitigar los altos índices de contaminantes en el aire. El monitor del Índice de Aire y Salud, en la Ciudad de México, marca niveles preocupantes para la salud. Por ello se recomienda evitar hacer actividades al aire libre.

Desde las 5:00 AM a las 10:00 PM, no podrán transitar los vehículos particulares con holograma de verificación 2, además de los que tengan holograma uno, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Tampoco podrán transitar los automóviles con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

La institución les pide a los ciudadanos evitar el uso de aromatizantes, aerosoles o pinturas. Se recomienda recargar gasolina después de las 18:00 hrs.

En el Estado de México, los municipios de Coacalco y Tlalnepantla son los únicos que indican buena calidad. Se estima, por información de la Came, que la mala calidad del aire se deriva de un fenómeno anticiclónico.

La contingencia ambiental, por altos índices de ozono, trae consigo un cielo despejado, pero con una temperatura aproximada de 32 grados y exposición a radiación UV.

https://vanguardia.com.mx/noticias/pvem-pide-citar-a-alicia-barcena-por-derrame-de-hidrocarburos-en-el-golfo-GE20245322

Para los viajeros con intención de ir a la Ciudad de México o al Edomex, la Came dará nuevos informes sobre la calidad del aire a las 20 horas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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