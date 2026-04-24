PVEM pide citar a Alicia Bárcena por derrame de hidrocarburos en el Golfo

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/ 24 abril 2026
    PVEM pide citar a Alicia Bárcena por derrame de hidrocarburos en el Golfo
    Los legisladores señalaron que la comparecencia busca esclarecer los daños ambientales. ESPECIAL
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Legisladores buscan esclarecer daños en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, así como posibles responsabilidades

CDMX.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Los senadores plantearon que la funcionaria informe sobre el impacto y los efectos ambientales del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México, iniciado desde febrero de 2026 en costas de Veracruz.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-por-segunda-ocasion-en-2026-cae-personal-ocupado-de-empresas-constructoras-EE20245199

Los legisladores señalaron que la comparecencia busca esclarecer los daños ambientales registrados en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, deslindar responsabilidades y asegurar la aplicación de la ley por el derrame.

Pescadores y habitantes de Coatzacoalcos y Pajapan alertaron en marzo de 2026 sobre la presencia de chapopote en playas de Veracruz, situación que afectó sus actividades productivas, de acuerdo con lo expuesto por los senadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-presunta-lider-de-metaxchange-fiscalia-cdmx-ejecuta-nuevas-ordenes-por-casos-de-fraude-CE20243991

La Secretaría de Marina activó un Comando Unificado conforme al Plan Nacional de Contingencias, luego de los reportes ciudadanos y ante la extensión de la mancha de hidrocarburo hacia Tabasco y Tamaulipas.

El operativo desplegó más de 2 mil 400 elementos para atender la emergencia, mientras Petróleos Mexicanos realizó labores de contención y recolección, y autoridades ambientales efectuaron recorridos terrestres y aéreos de verificación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-ha-mejorado-salud-de-los-mexicanos-en-las-ultimas-tres-decadas-especialista-DE20244227

Los senadores reconocieron la participación de comunidades locales en las labores de limpieza y señalaron que, tras diversas hipótesis iniciales, se confirmó que el derrame tuvo origen en instalaciones de Petróleos Mexicanos por la pérdida de integridad de un oleoducto ocurrida desde febrero.

Tres funcionarios fueron separados de sus cargos como resultado preliminar, aunque los legisladores indicaron que las investigaciones deben continuar hasta sus últimas consecuencias por los posibles impactos de mediano y largo plazo en ecosistemas marinos y áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Los integrantes del PVEM exhortaron a las autoridades competentes a aplicar la ley contra quienes resulten responsables, sancionar irregularidades en el sector hidrocarburos y garantizar la reparación del daño ambiental, debido a que aún no se conoce con precisión el volumen derramado.

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