México
/ 21 enero 2026
    Pese a decreto, aún ofrecen legalizar autos ‘chocolate’
    A partir del 1 de enero de 2026 no existe disposición vigente que autorice la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera bajo dicho esquema. EL UNIVERSAL

El acuerdo estuvo vigente desde enero de 2022 hasta diciembre pasado y a través de él se concretó la legalización de 2 millones 987 mil 839 vehículos

El pasado 31 de diciembre se emitió un decreto presidencial con el cual se eliminó el acuerdo que permitió la legalización de casi 3 millones de vehículos importados de manera ilegal al país, mejor conocidos como autos “chocolate”.

El acuerdo estuvo vigente desde enero de 2022 hasta diciembre pasado y a través de él se concretó la legalización de 2 millones 987 mil 839 vehículos que circulaban de manera irregular en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Sin embargo, miles de vehículos se quedaron sin concluir el trámite de regularización, por lo que algunas organizaciones civiles, conocidas como asociaciones PAFA, han comenzado a ofrecer servicios de legalización de autos “chocolate”, a pesar de que ya no tienen las atribuciones legales para hacerlo.

El domingo 18 de enero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una tarjeta informativa donde advierte que, con la eliminación del acuerdo del pasado 31 de diciembre, tanto las personas particulares como las autoridades de los tres órdenes de gobierno “deberán abstenerse de realizar, recibir, promover o dar trámite alguno relacionado con la regularización de este tipo de vehículos”.

A partir del 1 de enero de 2026 no existe disposición vigente que autorice la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera bajo dicho esquema.

“Por tanto, no resulta jurídica ni administrativamente procedente considerar la existencia de trámites pendientes, prórrogas, extensiones o procesos de regularización en curso derivados de ese decreto, el cual se encuentra legalmente concluido y sin efectos”, indicó la SSPC.

Sin embargo, en estados como Sonora y Baja California ya comenzaron a aparecer asociaciones como ONAPPAFA y AMLOPAFA, las cuales retomaron la actividad de legalización de autos “chocolate”.

Daniel Cereceres, presidente de la Unión Independiente de Vendedores de Autos Usados en Chihuahua, dijo que como el acuerdo se terminó sin previo aviso, mucha gente seguía metiendo papeles para regularizar su auto y se quedó en una especie de limbo.

“Hago un exhorto a la gente a que no se deje engañar, porque todavía aparecen en redes sociales personas que dicen que ellos hacen el trámite y resuelven. Hay muchos trámites que están completos, pero a la hora en que van a sacar placas les piden un documento que es el informativo y es un alta del vehículo en el Registro Público Vehicular (Repuve)”, dijo, y estimó que tan solo en Ciudad Juárez se quedaron entre 3 mil y 5 mil autos “chocolate” pendientes de legalizar.

En su opinión, el tema de los autos chuecos “nunca va a terminar” porque el decreto para importar vehículos en la franja fronteriza cobra un arancel de 1% para autos año modelo 2017 a 2021, pero los autos año modelo 2016 para atrás se gravan con 50% de arancel más IVA, por lo que terminan costando 66% más sobre el valor de la factura.

“La importación (legal) sale entre 30 mil y 35 mil pesos por ser modelo viejo. Entonces, si a la gente el coche les costó mil o 2 mil dólares, no les conviene pagarlo importado y contratan a alguien que tenga papeles de Estados Unidos para que les cruce el vehículo o lo cruzan chueco”, dijo.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que para acabar con los autos “chocolate” es indispensable que todas las autoridades involucradas no den falsas expectativas de que tal vez se vaya a actualizar el acuerdo.

