‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más

/ 5 enero 2026
    La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente. /FOTO: CUARTOSCURO
Pese a la suspensión de la regularización extraordinaria, subsiste un marco regulatorio vigente que permitirá la importación de vehículos usados en todo el país hasta fin de año

CDMX.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la importación de vehículos usados provenientes del extranjero podrá continuar hasta noviembre de 2026, amparada en una regulación general vigente desde 2011, aunque la regularización extraordinaria concluida el 31 de diciembre de 2025 ya no está operativa.

De acuerdo con la dependencia, la regularización masiva de alrededor de 3 millones de vehículos usados que carecían de registro dejó 7 mil 302 millones de pesos hasta noviembre pasado, recursos que se destinaron a obras de repavimentación en diversas entidades federativas.

Si bien el programa específico publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre suspendió la modalidad de regularización aplicada en años recientes, la importación definitiva de unidades usadas sigue permitida bajo las normas de 2011 siempre que cumplan con las condiciones establecidas en materia física, mecánica y ambiental, y con el pago de los aranceles correspondientes.

Hacienda precisó que los aranceles varían según la antigüedad y la región. En la frontera norte se aplica un arancel de 1% para vehículos de cinco a nueve años, y 10% para unidades de más de 10 años; para el resto del país, el gravamen general es de 10% para vehículos con antigüedad mayor a ocho años.

La regulación paralela, vigente desde julio de 2011, tiene alcance nacional y no requiere un certificado de origen adicional, aunque sí el cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales mencionadas.

Autoridades han señalado que la continuidad del marco legal ofrece certeza jurídica a importadores y propietarios interesados en traer vehículos usados de Estados Unidos, Canadá u otras regiones bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y con el objetivo de fomentar la integración económica en la franja fronteriza.

El anuncio se da en un contexto donde el programa extraordinario de regularización, conocido popularmente como “autos chocolate”, ha generado debates sobre su impacto económico y social en distintos sectores, aunque la regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

