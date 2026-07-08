Pide Fiscalía de Morelos prisión preventiva para exdirector de Pemex

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Formula, el fiscal señaló que en la audiencia inicial, programada para las 13 horas de este día, se espera que el Ministerio Público genere la imputación bajo dichos delitos y mencionó que se solicitará la prisión preventiva para que “esta persona no evada la justicia”.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blúmenkron Escobar, dio a conocer que los indicios recabados tras el inicio de la carpeta de investigación contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), permitieron solicitar la orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

Puntualizó que durante el proceso se ha contado con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se ha tenido colaboración con la fiscal Bertha María Alcalde.

A pregunta expresa, el fiscal señaló que la violencia familiar es cuando existen personas dentro de la familia o la pareja que ejercen violencia contra cualquier miembro de la misma, mientras que la violencia vicaría hace referencia a cuando los padres o la pareja usan a los hijos con otros fines.

Blúmenkron Escobar no quiso especular sobre las posibles sanciones para Rodríguez Padilla ya que, dijo, esas son dictadas a criterio del juez sin embargo señaló que la Fiscalía procurará que se solicite la medida que sea más eficaz para que esta persona enfrente el proceso sin que pueda irse o del estado o del país.

Víctor Rodríguez Padilla fue detenido la tarde del 7 de julio en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra librada por un juez morelense por el delito de violencia familiar.

La captura ocurre luego de que su esposa, la ingeniera María Felicia Jiménez Lavie, denunciara la violencia física de la que era víctima, por lo que pidió protección a las autoridades.

Dicha violencia fue exhibida con un video en el que se muestra una golpiza de Rodríguez Padilla ocurrida en Morelos.