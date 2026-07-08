$!Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ingresa al penal de Atlacholoaya por violencia familiar

La detención fue realizada por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de esa entidad.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue ingresado la noche del martes 7 de julio al penal de Atlacholoaya, en Morelos, luego de que autoridades ejecutaran una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su esposa, la doctora María Felicia Jiménez.

Posteriormente fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde permanecerá a disposición del juez de control que determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial.

Tras su captura, Rodríguez Padilla fue trasladado a la Agencia 50 de la Fiscalía capitalina, ubicada sobre la calle Digna Ochoa y Plácido, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue certificado por personal de la Policía de Investigación (PDI) antes de ser entregado a las autoridades de Morelos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió a las 17:32 horas del martes en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

VIDEO DE LA AGRESIÓN FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se fortaleció tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa la agresión ocurrida el pasado 3 de marzo de 2026.

En las imágenes se aprecia al exfuncionario sujetar del cuello a María Felicia Jiménez, golpearla en repetidas ocasiones y jalarla del cabello mientras ambos se encontraban dentro de un domicilio.

De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron frente al hijo menor de edad de la pareja, quien aparece intentando alejarse del lugar mientras presenciaba la agresión.

El material audiovisual también muestra que la víctima intentó mantener activa la cámara durante la agresión, mientras el exdirector de Pemex buscaba retirarle el dispositivo.

Ese video fue incorporado como uno de los elementos dentro de las investigaciones abiertas por las autoridades ministeriales.

LA VÍCTIMA DENUNCIÓ VIOLENCIA DESDE 2022

María Felicia Jiménez declaró en entrevistas que los episodios de violencia física, psicológica y económica comenzaron en 2022 y, según su testimonio, se intensificaron después de que Víctor Rodríguez Padilla asumiera la dirección general de Petróleos Mexicanos.

Tras la denuncia pública, se iniciaron dos carpetas de investigación.

Una fue abierta de oficio por la Fiscalía General del Estado de Morelos y otra quedó radicada ante el Ministerio Público de la Ciudad de México.

Asimismo, la Fiscalía de Morelos informó que desde el 28 de junio dictó medidas de protección a favor de la víctima mediante las instancias especializadas en atención a mujeres.

FUE TRASLADADO AL PENAL DE ATLACHOLOAYA

Luego de permanecer varias horas en las instalaciones de la Agencia 50, el exfuncionario fue entregado a la Fiscalía de Morelos para su traslado al penal estatal de Atlacholoaya.

Imágenes difundidas tras su captura muestran a Rodríguez Padilla descendiendo del vehículo de la Policía de Investigación esposado y bajo la custodia de tres agentes mujeres.

Vestía camisa blanca, pantalón negro y zapatos de vestir, además de mostrar un semblante serio mientras ingresaba a las instalaciones ministeriales.

Durante la audiencia inicial, el juez le informará formalmente los delitos que se le imputan y definirá las medidas cautelares que enfrentará durante el proceso penal.

GOBIERNO FEDERAL CANCELÓ SU NOMBRAMIENTO TRAS DIFUNDIRSE EL CASO

La difusión del video generó reacciones dentro del gobierno federal.

La Secretaría de las Mujeres condenó públicamente los hechos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existiría trato preferencial para ningún servidor público involucrado en casos de violencia contra las mujeres.

Durante una conferencia matutina, la mandataria afirmó que se brindaría apoyo institucional a la víctima y sostuvo que debía aplicarse “todo el peso de la ley” conforme al proceso correspondiente.

Posteriormente, el Gobierno de México canceló el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), cargo que estaba previsto que asumiera tras dejar la dirección de Pemex.

Con esa decisión quedó sin efecto su incorporación a la administración pública federal.