Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para que se revise su proceso iniciado por huachicol fiscal, ya que asegura que se trata de un caso fabricado y que parece estar motivado por un ánimo de venganza.

En una misiva redactada de su puño y letra, difundida esta mañana por su defensa legal, el mando de la Armada preso en el penal del Altiplano denunció que la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) han cometido irregularidades e ilegalidades en su agravio.

“Señora Presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 568/2025, viene información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándóseme una investigación por un video de YouTube que no existe, y de allí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones, que al día de hoy, les ha servido para mantenerme privado de la libertad, un intento por parte de la Secretaría de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de bajas, sin terminar el proceso legal) y lo más importante, una afectación a mi familia, que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijos, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna”, expuso.

“Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de qué se me haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda, en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia, quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal... para cualquier ampliación de lo que le expreso y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia”.

De acuerdo con la misiva del también sobrino del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, este no es el primer escrito que envía a la Jefa del Ejecutivo federal, ya que refiere que sus anteriores cartas la Presidenta le ha respondido que hay mecanismos para cada situación.

Con 33 años de servicio en la Marina, Farías relata que desde el pasado 2 de septiembre, en que fue detenido en su oficina de la inspección de la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, la actuación ilegal de las autoridades ha ocasionado diversas afectaciones a él y su familia.

“Recurro usted, porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor, y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía, así como la Secretaría de Marina, me tratan como culpable y muestra es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución del 18 de diciembre de 2025, de una manera ilegal, situación ante lo cual ya estableció el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales”, expone.

“Menciono esto porque es muestra de la mala actuación ante mi persona, aunado a lo anterior, y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria, así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre de 2025, y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia, y el que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable”.

El Vicealmirante está sujeto a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, un ilícito que contempla la prisión preventiva de oficio.

La FGR le atribuye a él y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, encabezar una red de corrupción de marinos en las Aduanas que contrabandeó 31 buques con combustibles en Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2024 y 2025.