Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras

Internacional
/ 26 enero 2026
    Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
    A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO: ESPECIAL.

China procesa más del 90% de los minerales críticos del mundo y ha utilizado su dominio en el mercado para ganar ventaja en la guerra comercial con Washington

NUEVA YORK.- La Administración del presidente Donald Trump planea invertir mil 600 millones de dólares en la empresa minera de tierras raras USA Rare Earth (USAR) con el fin de reducir la dependencia que tiene de estos elementos claves para el desarrollo tecnológico con China, que prácticamente controla el mercado.

La empresa, con sede en Oklahoma, anunció este lunes que ha firmado una carta no vinculante con el Departamento de Comercio y con el de Energía, para una colaboración que incluye un préstamo de mil 300 millones de dólares y una financiación federal de 277 millones, con el fin de impulsar la construcción de una planta de fabricación de imanes en Oklahoma y una mina en un yacimiento de tierras raras en Texas.

Esta nueva inyección de capital en el sector es el último intento de Trump de construir en EE.UU. una cadena de suministros de estos metales que sea más sólida y garantizar su autonomía en un sector dominado por China, su principal competidor.

El pasado mes de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar la producción nacional de minerales y explotación de tierras raras.

Este movimiento del Gobierno de EE.UU. refleja, según la compañía, la importancia estratégica de su plataforma ‘de la mina al imán’ en “el cierre de la brecha de suministro de elementos de tierras raras y minerales críticos para industrias esenciales que sustentan la seguridad nacional” del país.

“Esta colaboración histórica con el Gobierno de EE.UU. representa un paso transformador en la misión de USAR de asegurar y hacer crecer una cadena de valor nacional de tierras raras resistente e independiente”, afirmó Barbara Humpton, directora ejecutiva de la compañía.

También afirmó que la empresa que dirige está “en condiciones de acelerar el desarrollo de importantes capacidades nacionales que son esenciales para la seguridad nacional de Estados Unidos, la competitividad económica mundial y las tecnologías críticas del futuro”.

