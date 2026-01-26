‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 26 enero 2026
    ‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
    La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta. /FOTO: CUARTOSCURO

En medio del debate anticipado por una eventual reforma electoral, la Presidenta cuestionó a la oposición por movilizarse antes de conocer el planteamiento

CDMX.- En el marco de la discusión sobre una posible reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que todavía no existe una propuesta formal y criticó a opositores que, dijo, ya promueven el voto nulo y sostienen que hay autoritarismo o que “se está entregando al país”.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó que se anuncien movilizaciones frente a un planteamiento que, insistió, no ha sido presentado por su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Según el Inegi, en diciembre de 2025 la brecha laboral fue de 11.2 millones de hombres más que mujeres

“No hay reforma todavía, todavía no la presentamos”, expresó al referirse a la discusión pública que se ha generado en torno a un eventual paquete de cambios en materia electoral.

En ese contexto, Sheinbaum pidió a sus críticos revisar lo ocurrido en procesos electorales pasados y cuestionó la postura de actores opositores frente a lo que describió como fraudes de otras etapas. “Segundo: ¿Por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura

La Presidenta agregó: “Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ‘el peligro para México’, nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos”, al señalar que esas prácticas no fueron cuestionadas, en su planteamiento, por quienes hoy rechazan una reforma aún inexistente.

Como parte de su mensaje, Sheinbaum aseguró que en el país existe libertad de expresión y de manifestación, al referirse a la posibilidad de que distintos grupos expresen su posición, aun cuando no se haya presentado una iniciativa.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsión se dispara en 2025; Coparmex alerta por alzas de hasta mil 300% en Tlaxcala

En el apartado de reacciones, sostuvo que “la nueva cantaleta” de la oposición es afirmar que ahora la Presidenta “está más cerca de Estados Unidos”, sin abundar sobre una respuesta adicional a ese señalamiento.

La mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta, mientras la discusión pública continúa alrededor de una eventual reforma electoral que, subrayó, no ha sido presentada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes