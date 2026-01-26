‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados

CDMX.- En el marco de la discusión sobre una posible reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que todavía no existe una propuesta formal y criticó a opositores que, dijo, ya promueven el voto nulo y sostienen que hay autoritarismo o que “se está entregando al país”.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó que se anuncien movilizaciones frente a un planteamiento que, insistió, no ha sido presentado por su gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Según el Inegi, en diciembre de 2025 la brecha laboral fue de 11.2 millones de hombres más que mujeres

“No hay reforma todavía, todavía no la presentamos”, expresó al referirse a la discusión pública que se ha generado en torno a un eventual paquete de cambios en materia electoral.

En ese contexto, Sheinbaum pidió a sus críticos revisar lo ocurrido en procesos electorales pasados y cuestionó la postura de actores opositores frente a lo que describió como fraudes de otras etapas. “Segundo: ¿Por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura

La Presidenta agregó: “Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ‘el peligro para México’, nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos”, al señalar que esas prácticas no fueron cuestionadas, en su planteamiento, por quienes hoy rechazan una reforma aún inexistente.

Como parte de su mensaje, Sheinbaum aseguró que en el país existe libertad de expresión y de manifestación, al referirse a la posibilidad de que distintos grupos expresen su posición, aun cuando no se haya presentado una iniciativa.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsión se dispara en 2025; Coparmex alerta por alzas de hasta mil 300% en Tlaxcala

En el apartado de reacciones, sostuvo que “la nueva cantaleta” de la oposición es afirmar que ahora la Presidenta “está más cerca de Estados Unidos”, sin abundar sobre una respuesta adicional a ese señalamiento.

La mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta, mientras la discusión pública continúa alrededor de una eventual reforma electoral que, subrayó, no ha sido presentada.