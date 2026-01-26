Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura

CULIACÁN, SIN.- La camioneta —un Tesla Cybertruck color lila— estaba estacionada en una plaza comercial de Culiacán cuando tres hombres armados se aproximaron, abrieron la puerta y obligaron a Nicole Pardo Molina, “La Nicholette”, de 20 años, a subir a un vehículo blanco. El forcejeo quedó registrado por las cámaras del propio vehículo. Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba y la influencer conocida como La Nicholette fue reportada como desaparecida desde el 20 de enero de 2026. El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década: la estética del narco como identidad, el exceso como narrativa, el riesgo como atributo y el dinero como validación pública. De acuerdo con reportes periodísticos, Pardo Molina administraba una tienda con artículos alusivos a figuras del narcotráfico y había construido una creciente notoriedad digital mediante la exhibición constante de lujo como marca personal. TE PUEDE INTERESAR: Difunden video de ‘La Nicholette’ tras su secuestro en Culiacán; afirma trabajar para grupo criminal Ese tipo de exposición no ocurre en la nada. En Sinaloa, la narcocultura ha sido documentada durante años como un sistema simbólico que articula música, consumo, estética y poder. Investigaciones y análisis académicos coinciden en que no se trata de un fenómeno marginal, sino de un lenguaje aspiracional para sectores juveniles atravesados por desigualdad, precariedad laboral y normalización de la violencia. En ese lenguaje, la ostentación no es solo gusto personal: es pertenencia, promesa y jerarquía.

<div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DCAec6jSBau/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DCAec6jSBau/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida por JT TINTZ LLC (@jt.tintz)</a></p></div></blockquote><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>/embed" frameborder="0">

Días después de la desaparición, el caso entró en una segunda capa, aún más delicada. En redes se difundió un video en el que la joven aparece “explicando” su ausencia y leyendo un mensaje con alusiones directas a facciones criminales. El contexto del material dejó claro el escenario: se trata de un contenido difundido bajo coerción. En disputas criminales, este tipo de videos no cumplen una función informativa, sino que operan como propaganda, advertencia o castigo simbólico. REDES, NO SOLO LA VENTANA AL MUNDO Durante 2024 y 2025, diversos reportes periodísticos documentaron que las redes sociales no solo funcionan como escaparate aspiracional, sino —en casos bajo investigación— como mecanismos de legitimación social y posibles canales de flujo financiero. Rifas, sorteos, donaciones, “patrocinios” y venta de mercancía se incorporaron al ecosistema económico de perfiles con alto alcance. En ese contexto, medios nacionales informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió líneas de investigación sobre creadores de contenido en Sinaloa por posibles operaciones de lavado de dinero, particularmente en el marco de la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. La UIF no ha hecho públicos nombres ni resoluciones, pero el señalamiento introdujo un punto clave: la frontera entre espectáculo digital y economía criminal puede volverse difusa. TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a hermano de Markitos Toys en Ensenada; se le vinculaba con el cártel ‘Los Sapitos’ Ese matiz vuelve el fenómeno especialmente riesgoso. Estar cerca del narco no equivale necesariamente a pertenecer a él. En la práctica, los casos se desplazan en un espectro amplio: desde menciones en volantes atribuidos a grupos criminales; pasando por señalamientos mediáticos de convivencia o beneficios; hasta extremos donde la violencia se convierte en mensaje disciplinario. LISTAS DE ‘CREADORES’ El 9 de enero de 2025, Culiacán amaneció con volantes arrojados desde una avioneta en los que se acusaba a músicos y creadores de contenido de operar para una facción específica —“Los Chapitos”— y se les señalaba como presuntos prestanombres o colaboradores financieros. La lista se difundió ampliamente en redes y medios. Algunos de los mencionados negaron los señalamientos. Se documentó los casos de Carlos Lizárraga (“El Horny”) y Óscar Antonio López Iribe (“El Compa Camarón”), quienes se deslindaron públicamente. Sin embargo, especialistas en violencia advierten que este tipo de propaganda criminal no busca verdad judicial, sino marcar objetivos, sembrar miedo y forzar silencios. Proceso reportó que creadoras como Mayve Castro y Ana Gastélum redujeron o suspendieron su actividad digital tras aparecer en esos señalamientos. En Sinaloa, la negación pública no siempre protege; en ocasiones expone. VIOLENCIA DETRÁSDE PLATAFORMAS El caso de Markitos Toys se convirtió en un símbolo por la escalada de violencia alrededor de su entorno. Un reportaje internacional reconstruyó ataques a propiedades, amenazas y un clima de intimidación contra una familia de influencers señalada en el contexto de la guerra entre facciones criminales, subrayando que se trata de acusaciones inscritas en un conflicto delictivo, no de resoluciones judiciales.

<div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DFT5XwmoTK1/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/DFT5XwmoTK1/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida por MarkitosTOYS🇲🇽🇨🇺 (@markitostoys)</a></p></div></blockquote><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>/embed" frameborder="0">

El asesinato de Gail Castro (Gail Toys), hermano del influencer, marcó un punto de quiebre: la violencia dejó de ser rumor y se convirtió en evidencia. La exposición digital pasó de activo a riesgo estructural. TE PUEDE INTERESAR: Procesan a presunto asesino del hermano de Markitos Toys, en Baja California La violencia, sin embargo, no se limita a quienes adoptan la estética del narco-lujo. En Monterrey, el asesinato del comediante e influencer Gilberto Rodríguez, “El Mocos”, en enero de 2022, mostró otra arista del problema. Rodríguez construyó su popularidad desde el humor cotidiano y la identidad popular del norte; su contenido no giraba en torno al crimen ni a la provocación. Aun así, su visibilidad lo volvió identificable y localizable. Fue asesinado afuera de una taquería, a plena vista. El caso de “El Mocos” rompió una idea extendida: que solo quienes “juegan” con la simbología del narco se colocan en riesgo. Aquí la ecuación fue un poco distinta al estar más cerca de entornos violentos. El creador no formaba parte del conflicto, pero quedó atrapado en él. El antecedente más citado sigue siendo el de Juan Luis Lagunas, “El Pirata de Culiacán”, asesinado en 2017 tras construir una identidad pública basada en el exceso, la provocación y la cercanía simbólica con figuras del narcotráfico. Su caso marcó un antes y un después: fue uno de los primeros ejemplos donde la narcocultura dejó de ser solo estética para convertirse en estrategia de visibilidad. TE PUEDE INTERESAR: ‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato El Pirata no era un capo ni un operador criminal, pero su narrativa digital —alcohol, armas, humillación pública— lo colocó en el radar de un ecosistema donde el desafío simbólico tiene consecuencias reales. El asesinato funcionó como pedagogía implícita: el algoritmo premió la atención; el entorno cobró la factura.

Entre El Pirata y El Mocos se dibujó el espectro completo del riesgo: desde quien adopta la estética del narco como identidad pública, hasta quien simplemente se vuelve visible en un contexto atravesado por la violencia. En ambos casos, la exposición funcionó como ubicación.