Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación

Dentro del complejo, tras una línea de policías antidisturbios con escudos, se encontraba la pareja de Mendoza, Eric Díaz. “¿Qué esperan? ¿Que muera otro?”, se quejó, refiriéndose a un policía que falleció recientemente en la prisión de la Zona 7 un mes después de ser arrestado por supuestamente compartir mensajes “traicioneros” sobre el régimen de Maduro.

“Yo me quedo aquí... no vamos a ningún lado sin nuestros familiares”, dijo Mileidy Mendoza, de 30 años, una de las 20 mujeres –algunas de 70 años– que han pasado las últimas dos semanas acampadas afuera de la cárcel en el este de Caracas esperando que sus familiares salgan.

Ahora, después de que la situación cambió drásticamente y Maduro se encuentra encerrado en Estados Unidos, las familias han regresado para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos de su país.

En los días posteriores a que Nicolás Maduro fuera acusado de robar las elecciones venezolanas de 2024, los familiares de cientos de manifestantes capturados durante la represión subsiguiente acudieron en masa al centro de detención policial de la Zona 7 en busca de sus seres queridos encarcelados.

Las liberaciones de presos en Venezuela se anunciaron el 8 de enero, cinco días después de que comandos de la Fuerza Delta capturaran a Maduro y lo pusieran bajo custodia en Nueva York. La líder interina de Venezuela, la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, calificó las liberaciones como prueba de “un nuevo momento político” en un país que se deslizó hacia una dictadura mientras su exjefe utilizaba la represión para mantener el control en medio de una profunda crisis económica.

Donald Trump, quien afirma que Estados Unidos “gobierna” el país sudamericano rico en petróleo después de su reciente ataque, elogió la medida y dijo a los periodistas: “Han liberado a muchos presos políticos en Venezuela “.

Pero el grupo de defensa Foro Penal dice que hasta ahora sólo unos 250 han sido liberados, dejando a más de 600 presos políticos todavía languideciendo en las cárceles venezolanas.

Orlando Moreno, un activista de derechos humanos que vive escondido, creía que el “goteo lento” de liberaciones era un intento de los sucesores de Maduro de reducir la presión internacional sin lograr cambios reales.

“No ha habido una verdadera liberación de presos. Ha habido algunas liberaciones”, dijo Moreno, quien afirmó que ya se estaban “secuestrando” a nuevos presos, entre ellos Alfredo Márquez, quien fue detenido el 12 de enero mientras se dirigía a la iglesia. “Mientras algunos salen por la puerta principal, otros entran por la de atrás”, dijo Moreno.

Algunas de las personas que aún siguen en prisión son figuras prominentes de la oposición, como Juan Pablo Guanipa, quien ayudó a encabezar el movimiento que se cree ampliamente derrotó a Maduro en 2024.

El hijo de Guanipa, Ramón, dijo que solo había visto a su padre una vez, durante 20 minutos, desde que agentes antisubversivos enmascarados lo capturaron en mayo pasado, acusado de terrorismo, traición y conspiración con un gobierno extranjero. “Lo primero que me dijo fue que no se doblegaría ante esta gente, ni siquiera entre rejas”, recordó el estudiante de psicología de 29 años.

Ramón Guanipa se apresuró a viajar a Caracas cuando se anunciaron las liberaciones, entre rumores de que el nombre de su padre figuraba en una lista de presos a liberar, pero permanece detenido. “Supongo que algo pasó en el proceso. Hubo algún contratiempo”, dijo. “Que alguien dentro del régimen dijo: ‘No, Juan Pablo Guanipa no va a salir’”.

Otros presos, como Eric Díaz, son ciudadanos anónimos atrapados en la redada del régimen, que utilizó a las fuerzas de seguridad para reprimir la disidencia. Mendoza afirmó que Díaz, cuyos hijos tienen ocho y nueve años, trabajaba para el gobierno organizando la iluminación y las pancartas en los mítines políticos hasta noviembre, cuando fue arrestado después de que la policía detuviera y registrara su coche. Las autoridades afirmaron que su delito fue “emparejamiento de teléfonos”, pero no explicaron qué significaba.

“Cuando anunciaron [la liberación], pensamos que todos iban a ser liberados. Pero ha sido una farsa”, dijo Mendoza sentada en la acera frente a la prisión, junto a una mesa de cajones de madera llena de pasteles, café y tartas.

Las escenas de tensión, desesperación e ira que se desarrollan fuera del centro de la Zona 7 contrastan con las alegres imágenes de reuniones familiares de presos que han sido liberados

Videos en las redes sociales han mostrado a una niña saltando a los brazos de su padre en el estado Lara después de más de un año sin él; al político Enrique Márquez abrazando a su esposa y llorando después de una temporada similar en El Helicoide , la prisión política más notoria de Venezuela; y vítores de alegría cuando un activista emerge de una cárcel de Ciudad Bolívar y se envuelve en la bandera de Venezuela.

La madrugada de este jueves, Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, el candidato presidencial que se cree que ganó las elecciones de 2024, fue liberado más de un año después de ser secuestrado mientras llevaba a sus hijos a la escuela.

Los activistas han celebrado su recién descubierta libertad, pero la lentitud de las liberaciones ha frustrado a quienes esperaban que el “nuevo movimiento político” venezolano implicara una rápida transformación democrática. “Liberar a los presos políticos siempre es algo extraordinario... Pero no significa nada... en términos de poner fin a la represión”, declaró Javier Corrales, autor de “Autocracia en ascenso: Cómo Venezuela transitó hacia el autoritarismo”.

Corrales afirmó que el “gobierno interino” no ha dado señales de cambiar radicalmente sus métodos represivos. Rodríguez ha reorganizado su gabinete , destituyendo a varios leales a Maduro y nombrando a un nuevo jefe de seguridad presidencial, supuestamente por temor a su vida. Sin embargo, los artífices más poderosos de la represión —figuras como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López— siguen en el poder.

“En cuanto a la represión y el terror, absolutamente nada [ha cambiado]”, dijo Moreno, miembro del movimiento opositor de la Premio Nobel María Corina Machado. “La gente todavía tiene mucho miedo porque sabe que quienes aún están en el poder son criminales que pueden perseguir, amenazar, detener y torturar”.

Orlando Pérez, experto en América Latina de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, afirmó que la lentitud de las liberaciones expuso cómo el régimen de Rodríguez estaba “introduciendo suficientes cambios para satisfacer a Estados Unidos, pero no los suficientes para ser significativos en términos de democratización”. Grupos armados pro-régimen, conocidos como colectivos, siguen deambulando por las calles intimidando a sus oponentes.

“Estas no son las acciones de un régimen en proceso de democratización. Son las acciones de un régimen que intenta consolidar pragmáticamente el poder en un nuevo contexto”, dijo Pérez, quien creía que la estrategia de Rodríguez era sobrevivir a Trump ofreciéndole importantes concesiones petroleras, pero solo superficiales en términos de democracia y derechos humanos. “Es un mecanismo de supervivencia”, dijo.

Para las familias que acampan fuera de las cárceles venezolanas, esto significa mayor incertidumbre. A cuarenta kilómetros del centro penitenciario de la Zona 7, en un pueblo dormitorio llamado Guatire, varias docenas de mujeres han instalado sus tiendas de campaña frente a una prisión de máxima seguridad llamada Rodeo I.

Sentada en una silla de plástico en el campamento, Massiel Cordones describió cómo, de niño, su hijo, José Ángel Barreno Cordones, estaba obsesionado con los desfiles militares. “Me decía que iba a ser soldado”, dijo.

Su hijo cumplió su sueño al convertirse en teniente del ejército en 2018, el mismo año en que Maduro fue acusado de manipular sus primeras elecciones para mantenerse en el poder. Pero dos años después, fue encarcelado por presuntamente participar en la Operación Gedeón , un intento fallido de derrocar a Maduro. Tenía 22 años al momento de su arresto. Hoy tiene 28 y cumple una condena de 30 años por traición, terrorismo y tráfico de armas.

Su madre de 52 años corrió siete horas hasta la prisión desde su casa en el estado Falcón cuando se enteró de las liberaciones. Pero después de dos semanas durmiendo a la intemperie, sigue sin tener noticias, aunque se muestra valiente. “No les voy a mentir, estar aquí es agotador, pero con la esperanza de que mi hijo salga, los días vuelan”, dijo Cordones, quien sobrevive gracias a la solidaridad de los vecinos que han abierto sus casas para que las mujeres les laven y les lleven comida.

Por la noche, los manifestantes unen sus manos para rezar o entonan el himno nacional de Venezuela, que incluye los versos “¡Abajo las cadenas!” y “¡Gritemos fuerte: muerte a la opresión!”.

“Hemos tenido todo lo que necesitábamos”, dijo Cordones. “Lo único que realmente nos falta es ver a nuestros hijos liberados, ver esas puertas abiertas y la libertad llegar”.