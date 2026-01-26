’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada

México
/ 26 enero 2026
    ’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
    La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en una embajada tras anunciarlo en redes y negó operaciones conjuntas con Estados Unidos

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que no hubo operaciones conjuntas con Estados Unidos en el caso de Ryan Wedding. Aclaró que la entrega se produjo después de que el propio implicado publicara en redes sociales su intención de entregarse voluntariamente.

La presidenta explicó que la visita del director del FBI a México ya estaba programada desde tiempo atrás, como parte del entendimiento bilateral en materia de seguridad, y no estuvo relacionada directamente con la entrega de Wedding.

Sheinbaum detalló que días antes, fuerzas federales mexicanas habían detenido a otro de los 10 fugitivos más buscados del FBI, lo que demuestra —dijo— la cooperación institucional existente, pero siempre bajo el respeto a la soberanía nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum lanza el Mundial Social... anuncia más de 74 mundialitos en todo México

LA ENTREGA VOLUNTARIA Y EL MENSAJE EN REDES

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta mostró la publicación realizada por Wedding en su cuenta oficial de Instagram, donde anunció su decisión de entregarse tras buscar garantías para un proceso justo. En el mensaje, agradeció a su esposa y a personas cercanas por el apoyo recibido.

En la publicación, Wedding afirmó confiar en que la verdad saldrá a la luz y aclaró que el mensaje fue difundido por un representante, precisando que caminó por su propio pie a la embajada para entregarse voluntariamente.

Sheinbaum confirmó que la entrega ocurrió durante la madrugada en una representación diplomática, subrayando que este hecho se dio sin intervención operativa de fuerzas mexicanas o estadounidenses.

QUIEN ES RYAN JAMES WEDDING

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde noviembre de 2025 Ryan Wedding se convirtió en objetivo de una de las recompensas más altas, de hasta 15 millones de dólares, por información que permitiera su captura.

Wedding, nacido en Canadá el 14 de septiembre de 1981, fue atleta olímpico en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en snowboard. Tras retirarse del deporte, se estableció en México y, según autoridades estadounidenses, encabezó una red transnacional de narcotráfico.

Las acusaciones en su contra incluyen empresa criminal continua, homicidio, intento de homicidio y conspiración para traficar cocaína entre Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá, según expedientes judiciales abiertos en California.

ACUSACIONES GRAVES Y PRESION INTERNACIONAL

El Departamento de Estado señaló que Wedding habría coordinado envíos de cientos de kilos de droga y ordenado asesinatos en Canadá y Colombia, relacionados con disputas internas del narcotráfico.

Entre los alias que presuntamente utilizaba figuran

· El Jefe

· El Toro

· Public Enemy

· Mexi

· James Conrad King

Las autoridades estadounidenses describieron a Wedding como un hombre de 1.90 metros, complexión robusta y con tatuajes visibles, cuya inclusión en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI incrementó la presión internacional para su captura.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Alcanzaste? BTS desata la locura en México: boletos se agotan en 37 minutos

DATOS CURIOSOS DEL CASO WEDDING

· Fue atleta olímpico antes de ser acusado de narcotráfico

· Tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares

· Se entregó tras anunciarlo en redes sociales

· Usaba múltiples alias internacionales

· Su caso involucra a cuatro países

Claudia Sheinbaum dejó claro que la entrega de Ryan Wedding fue un acto voluntario y no resultado de un operativo binacional. El caso, sin embargo, refleja la complejidad del crimen organizado transnacional y la presión internacional para llevar ante la justicia a figuras señaladas como líderes criminales.

Temas


Detenciones
embajadas

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FBI

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

