’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada

La presidenta explicó que la visita del director del FBI a México ya estaba programada desde tiempo atrás, como parte del entendimiento bilateral en materia de seguridad, y no estuvo relacionada directamente con la entrega de Wedding.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que no hubo operaciones conjuntas con Estados Unidos en el caso de Ryan Wedding. Aclaró que la entrega se produjo después de que el propio implicado publicara en redes sociales su intención de entregarse voluntariamente.

Sheinbaum detalló que días antes, fuerzas federales mexicanas habían detenido a otro de los 10 fugitivos más buscados del FBI, lo que demuestra —dijo— la cooperación institucional existente, pero siempre bajo el respeto a la soberanía nacional.

LA ENTREGA VOLUNTARIA Y EL MENSAJE EN REDES

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta mostró la publicación realizada por Wedding en su cuenta oficial de Instagram, donde anunció su decisión de entregarse tras buscar garantías para un proceso justo. En el mensaje, agradeció a su esposa y a personas cercanas por el apoyo recibido.

En la publicación, Wedding afirmó confiar en que la verdad saldrá a la luz y aclaró que el mensaje fue difundido por un representante, precisando que caminó por su propio pie a la embajada para entregarse voluntariamente.

Sheinbaum confirmó que la entrega ocurrió durante la madrugada en una representación diplomática, subrayando que este hecho se dio sin intervención operativa de fuerzas mexicanas o estadounidenses.

QUIEN ES RYAN JAMES WEDDING

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde noviembre de 2025 Ryan Wedding se convirtió en objetivo de una de las recompensas más altas, de hasta 15 millones de dólares, por información que permitiera su captura.

Wedding, nacido en Canadá el 14 de septiembre de 1981, fue atleta olímpico en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en snowboard. Tras retirarse del deporte, se estableció en México y, según autoridades estadounidenses, encabezó una red transnacional de narcotráfico.

Las acusaciones en su contra incluyen empresa criminal continua, homicidio, intento de homicidio y conspiración para traficar cocaína entre Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá, según expedientes judiciales abiertos en California.

ACUSACIONES GRAVES Y PRESION INTERNACIONAL

El Departamento de Estado señaló que Wedding habría coordinado envíos de cientos de kilos de droga y ordenado asesinatos en Canadá y Colombia, relacionados con disputas internas del narcotráfico.

Entre los alias que presuntamente utilizaba figuran

· El Jefe

· El Toro

· Public Enemy

· Mexi

· James Conrad King

Las autoridades estadounidenses describieron a Wedding como un hombre de 1.90 metros, complexión robusta y con tatuajes visibles, cuya inclusión en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI incrementó la presión internacional para su captura.

DATOS CURIOSOS DEL CASO WEDDING

· Fue atleta olímpico antes de ser acusado de narcotráfico

· Tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares

· Se entregó tras anunciarlo en redes sociales

· Usaba múltiples alias internacionales

· Su caso involucra a cuatro países

Claudia Sheinbaum dejó claro que la entrega de Ryan Wedding fue un acto voluntario y no resultado de un operativo binacional. El caso, sin embargo, refleja la complejidad del crimen organizado transnacional y la presión internacional para llevar ante la justicia a figuras señaladas como líderes criminales.