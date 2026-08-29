Piden a FGR ir contra empresa de amigo de ‘Andy’ López

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    Piden a FGR ir contra empresa de amigo de ‘Andy’ López
    Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán, ha estado involucrado en diversas obras emblemáticas del obradorismo, como el Tren Maya y el Interoceánico. REFORMA

Portacelis tramitó 139 pedimentos de importación de diesel automotriz, gasóleo y sus mezclas con contenido de azufre, los cuales cruzó a México en ferrotanques con información falsa

La Secretara de Hacienda pidió a la FGR ejercer acción penal por delitos fiscales contra los dueños de una empresa que tenía como administrador al contador de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, pues se le imputan operaciones de huachicol fiscal que ocasionaron un daño al fisco por más de 834 millones de pesos.

Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, entregó a la FiscalÌa Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros una declaratoria de perjuicio contra la empresa Portacelis Gas and Oil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tren-maya-opera-en-numeros-rojos-se-disparan-perdidas-OD23136495

El SAT concluyó que, del 11 de febrero al 27 de junio de 2025, Portacelis tramitó 139 pedimentos de importación de diesel automotriz, gasóleo y sus mezclas con contenido de azufre, los cuales cruzó a México en ferrotanques con información falsa, omitiendo el pago de 834 millones de pesos por derechos e impuestos.

“Se considera que hay elementos para acreditar hechos constitutivos de delito fiscal, por lo que se solicita se ejercite acción penal en contra de José Alonso Ulin Hernández, administrador único de Portacelis Gas And Oil, así como de Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Hantulio Ordoñez Juárez, Víctor José Carretero Zardeneta y Carlos Francisco Cruz Lara, agentes aduanales y/o contra de quien o quienes resulten responsables”, indica la declaratoria presentada el 25 de marzo pasado.

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PROCESO

La empresa Portacelis fue constituida el 6 de agosto de 2024 ante el notario Manuel Alejandro Cachón Silva, de Villahermosa, Tabasco, y los accionistas designaron a Juan Carlos de la Cruz Murillo como administrador único.

Desde 2018, De la Cruz Murillo es el contador de confianza de Amílcar Olán para quien incluso trabajó como agente de ventas en su tienda de baños y azulejos, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz fue relevado por José Alonso Ulin Hernández como administrador único de la empresa, por lo que el SAT no formuló la declaratoria de perjuicio en su contra, pero sÌ contra sus actuales propietarios y los agentes aduanales que los auxiliaron en el contrabando.

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“Se hace del conocimiento el perjuicio ocasionado al fisco federal, de conformidad al importe señalado en el oficio del 2 de septiembre de 2025, suscrito por Carla Martha Benítez Galán, perito adscrita a la Administración de Instigación y Análisis de Comercio Exterior, el cual asciende a la cantidad de 834 millones”, indica el documento.

Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán, ha estado involucrado en diversas obras emblemáticas del obradorismo, como el Tren Maya y el Interoceánico, y algunas de sus conversaciones telefónicas, que han sido filtradas, refieren probables actos de corrupción en dichas obras.

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