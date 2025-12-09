$!Piden en EU ampliar instrucción a Sedena

“Se pide incluir recomendaciones para actividades adicionales de entrenamiento conjunto en el futuro para mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas de México en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales y profundizar la cooperación de México con EU en este ámbito”, dice la propuesta.

En sus 3 mil páginas, la propuesta pide al Pentágono entregar un reporte detallando cómo intensificar el entrenamiento de los militares mexicanos en temas puntuales como análisis de redes, evaluación de nodos criminales, uso de helicópteros y combate al financiamiento criminal relativo a todo tipo de contrabando.

Republicanos y demócratas en el Capitolio alcanzaron un acuerdo en torno a una masiva propuesta de Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) que propone, entre otras cosas, que el Pentágono profundice el entrenamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas para luchar contra los cárteles.

Desde hace décadas, el Pentágono ha destinado fondos anuales para la capacitación de militares de países aliados, incluido México, y que en el Año Fiscal 2025 rondaron los 1.7 millones de dólares; ahora, los legisladores piden al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, detallar cuál es el estado de este y otros planes.

“Se pide al Secretario de Defensa... presentar a los comités del Congreso correspondientes un informe que detalle la capacitación actual en materia de lucha contra organizaciones criminales transnacionales entre el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de México”, asegura la nueva propuesta de Ley.

A pesar de repetidas amenazas del Presidente Donald Trump de una incursión militar estadounidense en territorio mexicano contra posiciones de los cárteles, el jefe del Comando Norte del Pentágono, Gregory M. Guillot, ha aplaudido repetidamente el estado de la cooperación militar con las Fuerzas Armadas de México.

Además de participar en varios ejercicios conjuntos, el general Guillot visitó el Centro Nacional de Adiestramiento de México en Chihuahua y luego, en junio, el Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla, y el titular de la Marina, Almirante Raymundo Morales, visitaron la sede del Comando Norte de EU en Colorado.

Dentro de la misma propuesta de Ley NDAA, los legisladores estadounidenses pidieron al Secretario de Estado, Marco Rubio, un reporte sobre una nueva estrategia para combatir a los cárteles mexicanos, incluyendo una evaluación de esfuerzos anticrimen bilaterales previos como la Iniciativa Mérida y el llamado Acuerdo Bicentenario.

De acuerdo con medios del Capitolio, el liderazgo republicano en la Cámara Baja tiene contemplado someter a votación del pleno la actual propuesta de Ley NDAA mañana miércoles y posteriormente está programado que llegue al Senado donde también republicanos y demócratas la respaldan en principio.