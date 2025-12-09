Desacelera crecimiento de empleo formal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un avance en el empleo formal en noviembre, pero por debajo del promedio mensual de este año.

El organismo registró 48 mil 595 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, una cifra inferior al ritmo promedio de alrededor de 54 mil plazas creadas al mes entre enero y octubre.

TE PUEDE INTERESAR: CURP 2025... ¿dónde puedo descargarla GRATIS y en PDF antes de finalizar el año?

El registro total llegó a 22 millones 837 mil 768 trabajadores, el nivel más alto del año, según el documento presentado ayer en Palacio Nacional.

”Hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al seguro social”, afirmó el director del IMSS, Zoé Robledo.

Durante la conferencia mañanera, el funcionario reportó un aumento anual de 194 mil 130 empleos, equivalente a una variación de 0.9 por ciento entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

En su exposición, Robledo subrayó que entre enero y noviembre se han creado casi 600 mil empleos, lo que representa un crecimiento anual de 2.7 por ciento.

Aseguró que 86.7 por ciento de los puestos son permanentes, equivalentes a 19 millones 800 mil empleos, proporción que calificó como la más alta registrada en la institución.

Sobre remuneraciones, refirió que el salario base de cotización alcanzó 624.9 pesos diarios, un incremento de 7 por ciento en los últimos 12 meses.

También reportó un aumento en la participación laboral femenina.

“Son ya 9 millones 229 mil puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que equivale al 40.4 por ciento del empleo total”, señaló.