Desacelera crecimiento de empleo formal

México
/ 9 diciembre 2025
    Desacelera crecimiento de empleo formal
    El funcionario reportó un aumento anual de 194 mil 130 empleos, equivalente a una variación de 0.9 por ciento entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. FOTO: REFORMA

El organismo registró 48 mil 595 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, una cifra menor al ritmo promedio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un avance en el empleo formal en noviembre, pero por debajo del promedio mensual de este año.

El organismo registró 48 mil 595 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, una cifra inferior al ritmo promedio de alrededor de 54 mil plazas creadas al mes entre enero y octubre.

TE PUEDE INTERESAR: CURP 2025... ¿dónde puedo descargarla GRATIS y en PDF antes de finalizar el año?

El registro total llegó a 22 millones 837 mil 768 trabajadores, el nivel más alto del año, según el documento presentado ayer en Palacio Nacional.

”Hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al seguro social”, afirmó el director del IMSS, Zoé Robledo.

Durante la conferencia mañanera, el funcionario reportó un aumento anual de 194 mil 130 empleos, equivalente a una variación de 0.9 por ciento entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

En su exposición, Robledo subrayó que entre enero y noviembre se han creado casi 600 mil empleos, lo que representa un crecimiento anual de 2.7 por ciento.

Aseguró que 86.7 por ciento de los puestos son permanentes, equivalentes a 19 millones 800 mil empleos, proporción que calificó como la más alta registrada en la institución.

Sobre remuneraciones, refirió que el salario base de cotización alcanzó 624.9 pesos diarios, un incremento de 7 por ciento en los últimos 12 meses.

También reportó un aumento en la participación laboral femenina.

“Son ya 9 millones 229 mil puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que equivale al 40.4 por ciento del empleo total”, señaló.

Temas


Informalidad
empleos

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU