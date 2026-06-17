Piden licencia 9 legisladores federales; van por candidatura hacia 2027
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Entre las solicitudes recibidas hay representantes de Morena y del Partido Verde Ecologista de México
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió nueve solicitudes de licencia de diputados y senadores que buscan alguna candidatura para las elecciones de 2027.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que las licencias son para el senador de Guerrero Félix Salgado Macedonio, de Morena; la senadora de Nayarit Jasmine María Bugarín, del Partido Verde; el senador de Nuevo León Waldo Fernández González, del Partido Verde.
También la diputada de Nayarit Graciela Domínguez Nava, de Morena; el diputado de Tlaxcala Raymundo Vázquez Conchas, de Morena; la senadora de Guerrero Beatriz Mojica Morga, de Morena; la senadora de Sonora Lorenia Valles San Pedro; de Morena; el senador de Michoacán Raúl Morón Orozco, de Morena; y la senadora de Sinaloa Imelda Castro, de Morena.
”Daremos cuenta el día de hoy de estas solicitudes de licencia y sendas presidentas, me refiero a la presidenta del Senado (Laura Itzel Castillo) tomará protesta a sus suplentes y una servidora a los diputados”, explicó.