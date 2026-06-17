Piden licencia 9 legisladores federales; van por candidatura hacia 2027

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió nueve solicitudes de licencia de diputados y senadores que buscan alguna candidatura para las elecciones de 2027.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que las licencias son para el senador de Guerrero Félix Salgado Macedonio, de Morena; la senadora de Nayarit Jasmine María Bugarín, del Partido Verde; el senador de Nuevo León Waldo Fernández González, del Partido Verde.