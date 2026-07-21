Trump dice que comicios de noviembre no le afectan en lo que respecta a la guerra de Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump dice que comicios de noviembre no le afectan en lo que respecta a la guerra de Irán
    Trump afronta la crisis con Irán en un momento de presión política interna, con la aprobación del presidente afectada por el impacto económico del conflicto y el aumento de los precios energéticos. ESPECIAL.

A esto se suma los altos costos de la gasolina generados por el cierre del estrecho del Ormuz y que ha afectado a millones de consumidores en EU

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el próximo noviembre no influyen en sus decisiones respecto a la guerra con Irán y la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

“Probablemente (las acciones de Irán en torno al estrecho) no tendrán ningún impacto en mí. Solo voy a hacer lo correcto”, afirmó Trump durante un encuentro con su homólogo libanés, Joseph Aoun, al ser preguntado sobre si Teherán está intentando influir en los comicios mediante las amenazas sobre el estratégico paso marítimo.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión en un túnel del Himalaya en India deja 12 muertos y 13 desaparecidos

“No lo contemplo como si se fueran a celebrar elecciones en un periodo de tiempo determinado”, añadió.

El mandatario rechazó que la proximidad de los comicios legislativos el 3 de noviembre, en los que estará en juego la mayoría republicana del Congreso, condicione su estrategia frente a Irán: “Todo el mundo dice: ‘Lo estás haciendo antes de las elecciones’. No puedo pensar que esto tenga que ver con eso. Creo que la gente está muy contenta”, señaló.

Según una reciente encuesta del Pew Research Center, realizada a finales de abril, solo un 34% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump como presidente, el nivel más bajo de su segundo mandato.

Por otra parte, el encarecimiento de los precios de la gasolina y el diésel desde el inicio de la guerra con Irán ha supuesto hasta la fecha un coste adicional de unos 71 mil millones de dólares a los consumidores estadounidenses, según un estudio de la Universidad de Brown.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Guerras
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina

NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina
Cadena perpetua

Cadena perpetua
NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas

NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas
Las medidas arancelarias implementadas por el Gobierno de México a finales de 2025 ya muestran sus primeros resultados.

Aranceles impuestos por Gobierno de México funcionan; importaciones desde Asia caen 23.2 por ciento
El cumpleaños 60 de Enrique Peña Nieto volvió a colocar al exmandatario entre las principales conversaciones en redes sociales.

Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña
El programa Vivienda para el Bienestar ofrece una alternativa para las personas que no son derechohabientes del Infonavit o Fovissste.

Vivienda para el Bienestar 2026: cómo solicitar una casa si no cotizas al Infonavit
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio
Una entrevista de Angélica Aragón reavivó una historia sobre su cercanía con David Bowie durante la década de los 70.

¿Fue amiga de David Bowie?... cuestionan supuesta amistad de Angélica Aragón con el artista británico