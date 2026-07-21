Trump dice que comicios de noviembre no le afectan en lo que respecta a la guerra de Irán

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el próximo noviembre no influyen en sus decisiones respecto a la guerra con Irán y la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

“Probablemente (las acciones de Irán en torno al estrecho) no tendrán ningún impacto en mí. Solo voy a hacer lo correcto”, afirmó Trump durante un encuentro con su homólogo libanés, Joseph Aoun, al ser preguntado sobre si Teherán está intentando influir en los comicios mediante las amenazas sobre el estratégico paso marítimo.

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“No lo contemplo como si se fueran a celebrar elecciones en un periodo de tiempo determinado”, añadió.

El mandatario rechazó que la proximidad de los comicios legislativos el 3 de noviembre, en los que estará en juego la mayoría republicana del Congreso, condicione su estrategia frente a Irán: “Todo el mundo dice: ‘Lo estás haciendo antes de las elecciones’. No puedo pensar que esto tenga que ver con eso. Creo que la gente está muy contenta”, señaló.

Según una reciente encuesta del Pew Research Center, realizada a finales de abril, solo un 34% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump como presidente, el nivel más bajo de su segundo mandato.

Por otra parte, el encarecimiento de los precios de la gasolina y el diésel desde el inicio de la guerra con Irán ha supuesto hasta la fecha un coste adicional de unos 71 mil millones de dólares a los consumidores estadounidenses, según un estudio de la Universidad de Brown.