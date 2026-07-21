Maduro asistirá mañana a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura

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    Maduro asistirá mañana a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura
    El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados. ESPECIAL

Esta será la tercera vez que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero

NUEVA YORK.- El depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asistirán el miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra por narcoterrorismo, un trámite en el que no se espera que se fijen datos clave como la fecha para el inicio del juicio.

El político sudamericano se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

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Se espera que en esta audiencia los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio, para el que todavía no hay fecha.

CAMBIO DE FECHA

Esta audiencia estaba fijada en principio para el pasado 30 de junio, pero la Fiscalía pidió posponerla para mañana debido a los retos de seguridad.

“El Gobierno entiende que el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio”, indicó entonces el documento legal presentado.

En junio y la primera mitad de julio, la seguridad de Nueva York tenía todas sus fuerzas puestas en el Mundial de fútbol 2026, que terminó el pasado domingo con la victoria de la selección española.

La audiencia requiere la presencia física del matrimonio en la sala de Manhattan; por lo tanto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) necesita desplegar un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar su traslado terrestre desde Brooklyn.

CASO COMPLEJO

Durante la vista judicial de este miércoles, la atención se centrará también en el magistrado a cargo, Alvin Hellerstein, de 92 años, quien en la audiencia anterior mostró una voz fatigada y pequeños lapsus, lo que ha despertado dudas entre los expertos sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa ha argumentado su inmunidad como jefe de Estado y el propio Maduro llegó a autodefinirse como un “prisionero de guerra”.

Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían “no tener la autoridad para manejar su caso” debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.

Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026.

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