Pierde México 17.4 millones de dólares en inversiones por incertidumbre

En el estudio “El costo de la política de incertidumbre en la inversión” se explica que en todo el mundo se perdieron o postergaron proyectos por un monto de 202 mil millones de dólares, ello porque en el 2025 se observó una incertidumbre no vista en décadas.

Los cambios en la política económica que se registraron en 2025 generaron mayor incertidumbre que la pandemia y que algunas crisis económicas, lo que impactó mayormente a Canadá y a México, países que perdieron inversiones, dijo la International Chamber of Commerce (ICC).

De ese total, México perdió inversiones o vio que se postergaron proyectos por 17 mil 400 millones de dólares, lo que es comparable con el 1% de su PIB, mientras que para Canadá fueron 14 mil 400 millones de dólares.

“En comparación con otros países, Canadá y México experimentaron reversiones de política más frecuentes y pronunciadas sobre los aranceles durante principios de 2025, con anuncios repetidos de aranceles, retrasos y exenciones antes de los aranceles más amplios del Día de la Liberación”.

Para el 2026 la economía mexicana se mantiene “altamente vulnerable” de incrementarse la incertidumbre.

La economista en jefe de ICC Global, Melanie Laloum, dijo que en el estudio establecieron un escenario pesimista para este año en curso y otro optimista.

Si se intensifica la incertidumbre para una muestra de 10 países, la inversión podría caer 2.7%, lo que significaría que se postergarán o cancelarán inversiones por 380 mil millones de dólares, el doble del 2025, de acuerdo con “el peor de los escenarios, pero que se vuelve cada vez más posible”.

MÉXICO, EL MÁS AFECTADO

Para México eso significaría que perdería el equivalente de 30.2 mil millones de dólares, pero si el escenario mejora, habría una ganancia de 21 mil 300 millones de dólares. Lo que muestra que “México va a ser el país que igual será más afectado o golpeado”.

En videoconferencia, Laloum dijo que encontraron que la incertidumbre alcanzó niveles récord en 2025, durante el llamado Día de la Liberación de Estados Unidos, en abril de 2025 y “justo esa incertidumbre era mayor a la crisis financiera 2009, a la crisis financiera en Europa y a la crisis de la pandemia”.

“La incertidumbre en política económica aumentó bruscamente en 2025 hasta casi 3.5 veces su media histórica, el nivel más alto registrado”, con casi 240% del índice de incertidumbre de política económica global.

“Este aumento fue abrupto en lugar de gradual, concentrado en la primera mitad de 2025 e impulsado principalmente por una política comercial volátil, culminando en el paquete arancelario ‘Día de la Liberación’, anunciado en abril de 2025”, aseguró ICC.

Laloum expuso que a las empresas les preocupa la incertidumbre, los cambios en los aranceles, restricciones de importaciones o exportaciones, la renegociación de tratados comerciales, fluctuaciones monetarias, cambios regulatorios, medidas de represalia de los otros países, principalmente.

Comentó que la incertidumbre tiene un costo considerable para todos los países porque ninguna economía está libre de un impacto, aunque hay algunos con mayor sensibilidad como México y Canadá, a lo que se suma el impacto empresarial.

Durante la conferencia, la directora general de México ¿Cómo vamos?, Sofía Ramírez, dijo que los ataques económicos y políticos generan incertidumbre, lo que impacta la inversión y, por lo tanto, se afecta el crecimiento y la integración regional.

Para el caso de los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “necesitamos un mensaje contundente de que sí va a haber un acuerdo, de que hay revisiones anuales, una vez que tengamos una intención firme de un tratado”.