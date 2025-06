Pierden ganaderos casi la mitad de ingresos vendiendo en México

TE PUEDE INTERESAR: Sorprende a consejeros del INE presencia de militares... no fueron informados

Ejemplificó que mientras un canal de 370 kilos se vende en 2 mil 200 dólares en México, equivalentes a poco más de 42 mil pesos, por un becerro de 100 kilos menos se pagarían mil 750 dólares, aproximadamente 33 mil 600 pesos, en Estados Unidos, es decir, 350 dólares menos en la venta, pero por una unidad que puede tomar 330 días llegar al tamaño de lo que se comercializa en el País.

”Tendríamos que engordar a 30.35 centavos la libra de ese animal, en ningún lado del mundo el incremento de libra (engorda) es de 35 centavos, esos son los diferenciales que representa la industria de exportación”, explicó Bustillos.

En menos de seis meses, Estados Unidos ha cerrado en dos ocasiones el paso a las exportaciones mexicanas de ganado, bajo el argumento de la emergencia del gusano barrenador, lo que ha generado que las unidades listas para ser enviadas se queden en la frontera por semanas.

En el primer cierre ordenado a finales de 2024, por más de un mes se mantuvo el bloqueo ganadero y fue hasta mediados de enero que se reanudaron los envíos a un ritmo menor que el promedio.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explicó que debido a que los exportadores de ganado han trabajado por décadas en el mejoramiento genético de los becerros para atender las demandas del mercado estadounidense, vender en México es impactar la rentabilidad del productor.

”En México no tenemos una clasificación de la carne como en Estados Unidos, la premium, la choice y no hablo de la wagyu, pero eso es de genética, la calidad no te la da cómo lo engordas, sino la genética”, explicó el especialista.

”Por eso el ganado flaco en México anda en 77 pesos y el de Estados Unidos en 129 y la diferencia es la genética”, explicó el especialista.