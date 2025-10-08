Piloto de la aeronave en la que murió Débora Estrella consumió alcohol y marihuana: confirmó Fiscal

Monterrey, Nuevo León.- El titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Javier Flores Saldívar, confirmó la presencia de alcohol y marihuana en las pruebas realizadas al cuerpo del piloto de la aeronave en la que murió la conductora Débora Estrella.

Aunque esta versión ya se había dado no había sido corroborada por el Fiscal: “Al parecer el resultado es algo de aliento alcohólico y positivo para la cannabis”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en vivienda cobra una vida en Guadalupe, Nuevo León

Expuso que a más tardar el viernes, el caso estará en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se está realizando la inhibitoria a la autoridad fedreral, creo yo que en breve tiempo, más tardar el viernes, va a estar ante la autoridad federal”, indicó.

Comentó que la Fiscalía estatal se hizo cargo de las diligencias primarias.

TE PUEDE INTERESAR: Le dan 8 años de cárcel por transportar marihuana en una empresa de paquetería, en NL

El accidente en el que murieron la conductora y el piloto Bryan Ballesteros se estrelló el pasado 20 de septiembre, en García, Nuevo León. La unidad pertenecía a una escuela de aeronáutica.