Piloto de la aeronave en la que murió Débora Estrella consumió alcohol y marihuana: confirmó Fiscal

México
/ 8 octubre 2025
    Piloto de la aeronave en la que murió Débora Estrella consumió alcohol y marihuana: confirmó Fiscal
    El titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Javier Flores Saldívar, confirmó la presencia de alcohol y marihuana en las pruebas realizadas al cuerpo del piloto de la aeronave en la que murió la conductora Débora Estrella. FOTO: DÉBORA ESTRELLA | INSTAGRAM

Pese a que ya se había difundido la presencia de sustancias tóxicas en el cuerpo del piloto Bryan Ballesteros, la versión apenas fue confirmada por el Fiscal

Monterrey, Nuevo León.- El titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Javier Flores Saldívar, confirmó la presencia de alcohol y marihuana en las pruebas realizadas al cuerpo del piloto de la aeronave en la que murió la conductora Débora Estrella.

Aunque esta versión ya se había dado no había sido corroborada por el Fiscal: “Al parecer el resultado es algo de aliento alcohólico y positivo para la cannabis, señaló.

Expuso que a más tardar el viernes, el caso estará en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se está realizando la inhibitoria a la autoridad fedreral, creo yo que en breve tiempo, más tardar el viernes, va a estar ante la autoridad federal”, indicó.

Comentó que la Fiscalía estatal se hizo cargo de las diligencias primarias.

El accidente en el que murieron la conductora y el piloto Bryan Ballesteros se estrelló el pasado 20 de septiembre, en García, Nuevo León. La unidad pertenecía a una escuela de aeronáutica.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

