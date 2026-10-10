Pobreza infantil en México cae a 38.7%, pero la violencia contra menores se duplica, revela la UNICEF

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    Pobreza infantil en México cae a 38.7%, pero la violencia contra menores se duplica, revela la UNICEF
    GUADALUPE, ZACATECAS, 30ABRIL2018.- El Día del Niño no es para todos los infantes un día para celebrar y menos para la familia Pacheco, quienes habitan la comunidad de Tacoaleche en el municipio conurbado de Guadalupe al sur de la capital del estado y que cuenta con más de 8 mil habitantes. Su situación económica no les permite que a los 6 infantes de la familia puedan acceder a educación y/o desarrollo infantil que brindan las autoridades locales o estatales. El informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que más de 20 millones de niños y adolescentes que viven en hogares experimentan algún tipo de pobreza. De acuerdo con el documento, 52.3 por ciento de niños y niñas (0 a 11 años) se encontraban en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza y 9.7 en pobreza extrema), mientras que el 48.8 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) estaban en la misma situación (41.1 en pobreza y 7.8 en pobreza extrema). Para la familia Pacheco este día es como cualquier otro, sin nada que festejar debido a la situación de marginalidad en la que viven. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM Misael Valtierra

El informe SITAN 2026 de UNICEF y SIPINNA alerta sobre un repunte de violencia sexual infantil y recortes en el presupuesto destinado a la niñez.

La pobreza infantil en México registró un descenso histórico al pasar del 52.6% al 38.7%. Los aumentos al salario mínimo y la entrega directa de apoyos sociales ayudaron a reducir la carencia económica en miles de hogares. Sin embargo, este avance en el ingreso no se traduce en mayor bienestar, ya que los menores enfrentan hoy peores condiciones de seguridad, salud y educación.

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LA VIOLENCIA SEXUAL Y LOS ATAQUES CONTRA MENORES SE DUPLICAN

Las denuncias por violencia sexual contra niñas y niños se duplicaron durante el periodo analizado. Los datos oficiales confirman que los casos de abuso y acoso aumentaron de forma constante dentro de los propios hogares y entornos cercanos.

Los homicidios y ataques violentos impactan con mayor fuerza a los adolescentes de entre 12 y 17 años. La presencia del crimen organizado en diversas regiones del país incrementó la exposición de los jóvenes a agresiones, reclutamiento forzado y feminicidios infantiles.

MENOS PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ

El gobierno destinó una menor proporción de sus recursos a la protección de la infancia. La inversión pública para niños y adolescentes cayó del 18.5% al 15.8% dentro del gasto social total del país.

Esta reducción presupuestal frena la vacunación infantil y debilita los programas de nutrición. Además, limita la capacidad del Estado para garantizar la atención médica gratuita en comunidades vulnerables.

LAS EMERGENCIAS INVISIBLES

La depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio crecieron entre los jóvenes de 12 a 17 años. El sistema de salud pública carece de psicólogos e instalaciones suficientes para atender la demanda de apoyo emocional en este grupo de edad.

El embarazo en niñas menores de 15 años se mantiene como un problema grave de salud pública. La mayoría de estos casos son consecuencia directa de abusos sexuales e incesto que ocurren dentro del núcleo familiar.

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DESERCIÓN EN PREPARATORIAS Y EXCLUSIÓN DIGITAL EN ZONAS RURALES

El abandono escolar persiste como un desafío en la educación media superior. La falta de recursos económicos obliga a miles de adolescentes a dejar las aulas para buscar empleos informales y de bajo salario.

Cuatro de cada diez niños en zonas rurales e indígenas carecen de internet y computadora. Esta falta de conectividad retrasa su aprendizaje y limita sus oportunidades de desarrollo frente a quienes estudian en zonas urbanas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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