Pobreza infantil en México cae a 38.7%, pero la violencia contra menores se duplica, revela la UNICEF

La pobreza infantil en México registró un descenso histórico al pasar del 52.6% al 38.7%. Los aumentos al salario mínimo y la entrega directa de apoyos sociales ayudaron a reducir la carencia económica en miles de hogares. Sin embargo, este avance en el ingreso no se traduce en mayor bienestar, ya que los menores enfrentan hoy peores condiciones de seguridad, salud y educación.

LA VIOLENCIA SEXUAL Y LOS ATAQUES CONTRA MENORES SE DUPLICAN

Las denuncias por violencia sexual contra niñas y niños se duplicaron durante el periodo analizado. Los datos oficiales confirman que los casos de abuso y acoso aumentaron de forma constante dentro de los propios hogares y entornos cercanos.

Los homicidios y ataques violentos impactan con mayor fuerza a los adolescentes de entre 12 y 17 años. La presencia del crimen organizado en diversas regiones del país incrementó la exposición de los jóvenes a agresiones, reclutamiento forzado y feminicidios infantiles.

MENOS PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ

El gobierno destinó una menor proporción de sus recursos a la protección de la infancia. La inversión pública para niños y adolescentes cayó del 18.5% al 15.8% dentro del gasto social total del país.

Esta reducción presupuestal frena la vacunación infantil y debilita los programas de nutrición. Además, limita la capacidad del Estado para garantizar la atención médica gratuita en comunidades vulnerables.

LAS EMERGENCIAS INVISIBLES

La depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio crecieron entre los jóvenes de 12 a 17 años. El sistema de salud pública carece de psicólogos e instalaciones suficientes para atender la demanda de apoyo emocional en este grupo de edad.

El embarazo en niñas menores de 15 años se mantiene como un problema grave de salud pública. La mayoría de estos casos son consecuencia directa de abusos sexuales e incesto que ocurren dentro del núcleo familiar.