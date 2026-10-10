Personal del IMSS anuncia marcha nacional el 14 de octubre; se unen trabajadores del Metro, ISSSTE, Pemex y maestros

CDMX.- Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una marcha nacional pacífica el próximo miércoles 14 de octubre, la cual será respaldada por trabajadores del Metro, ISSSTE, Pemex y por maestros de la CNTE. Este sábado, iniciaron una asamblea general para definir acciones y propuestas a sus demandas para el gobierno federal.

En concentración desde Paseo de la Reforma, anunciaron que no habrá faltas masivas y en su lugar saldrán a las calles la próxima semana para exigir la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como aumento salarial, mejores condiciones laborales y acciones concretas ante el desabasto de material médico, insumos y medicamentos. “NO A LA REPRESIÓN”, EXIGEN Y AMAGAN CON HUELGA DE HAMBRE Desde su plantón en las oficinas centrales del IMSS, advirtieron que no caerán ante amenazas de directivos ni permitirán represalias hacia trabajadores que protesten esta semana: “No a la represión, si tocan a uno, tocan a todos. Al primer sancionado, despedido o detenido, aquí iniciaremos una huelga de hambre de forma inmediata”, declaró Rafael Soto, enfermero de cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El movimiento de médicos, especialistas, enfermeras y personal de guarderías del IMSS fue respaldado por diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), estudiantes e integrantes del Movimiento del Sombrero en la Ciudad de México. “Sostenemos el sistema de salud, somos los que sostenemos otro tipo de sindicatos, los de maestros a los alumnos, a los hijos, los comerciantes, todos los sistemas, todos los sindicatos somos el pueblo, somos los que estamos abajo, somos los que siempre hemos sostenido un sistema, un gobierno corrupto que nos ha humillado. El único valor que tienen es el que le robó al pueblo, es el que le robó a la gente por tenerla de rodillas”, expresó América Guadalupe Barragán Ochoa, enfermera de la sección 3 de Jalisco.

Con las consignas de “No te vayas a enfermar, porque no hay material”, “No están solos”, “si tocan a uno, tocan a todos”, “el pueblo callado, jamás será escuchado”, “ni un paso atrás, ni un paso atrás”, “Fuera Olivos” y “hasta la victoria siempre”, personal de salud amagó con llevar su protesta hasta las últimas consecuencias, sin afectar a pacientes y el funcionamiento del sistema de salud pública. “Ustedes tomen las decisiones, nombren a sus representantes y no permitan ningún engaño que les dicen que ‘una consulta’. Sabemos que esta gente es experta en hacer fraudes, en imponerse en decir que todos los apoyan. La base trabajadora tiene la decisión para tomar en sus manos el destino de su organización”, subrayó Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, en referencia a la fallida mesa de diálogo que se realizó el jueves en la Secretaría de Gobernación (Segob).Arremeten contra el Sistema Universal de Salud. EXHIBEN RIESGO DEL SUS, ANUNCIADO POR SHEINBAUM Por su parte, Alberto Moctezuma, trabajador médico del ISSSTE, advirtió que el Sistema Universal de Salud (SUS) anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá graves afectaciones sin un presupuesto claro de respaldo hacia el personal. “Si no se le da infraestructura suficiente, vamos a terminar siendo una universalización de la precarización y eso no lo merece nuestro pueblo. Nuestro pueblo mexicano merece la mejor calidad de la atención de salud con el mejor presupuesto, con servidores públicos bien pagados. Y esto es por los derechohabientes, por los pacientes, por aquellos que tienen que esperar largos periodos de tiempo para poder recibir sus citas”, lamentó.

Mientras Homero Zavala, secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro CDMX, declaró que respaldan y simpatizan con la lucha, pues son los empleados quienes dan la cara ante las afectaciones del servicio, o en este caso, ante el desabasto de medicamentos y falta de personal en el IMSS. “Nosotros estamos aquí en la lucha de ustedes, nos estamos apoyando porque sabemos y hemos vivido lo que ustedes están viviendo. ¿Saben a quién le reclaman en el metro el mal funcionamiento? a los trabajadores. Nosotros somos los que recibimos las mentadas, igual que ustedes de los pacientes. Nosotros no administramos el metro, nosotros no manejamos los recursos, nosotros defendemos trabajadores”, señaló esta tarde. PEMEX SE UNE A EXIGENCIAS Por su parte, Daniel Silva Morales, trabajador de Pemex y secretario general del Sindicato de Transformación Petrolera Mexicana, hizo hincapié en restablecer las condiciones de los sindicatos y exigir la renuncia de líderes sindicales, brindar apoyo a otras luchas y garantizó que el próximo miércoles, acompañarán al personal inconforme a su movilización. “Nosotros venimos como trabajadores petroleros a protegerlos, a cobijarlos a ustedes porque no están solos. No solamente es el Sindicato Petrolero que ha abierto los ojos. Están mis compañeros del metro, mis compañeros de la Cámara de Diputados y otros sindicatos más que también han abierto los ojos. El mensaje es para ustedes: la reforma laboral nos da la oportunidad de sacarlos a ellos a la calle, que es donde debían de estar. Y un mensaje también para su representante sindical Rafael: él no representa a la base trabajadora: ¡fuera Olivos, fuera Olivos”, reprochó.

Representantes de médicos y enfermeros señalaron que la asamblea para organizarse se llevará a cabo esta tarde y durará varias horas, pero adelantaron a este medio que personal de otros estados partirán a sus lugares de origen y trabajadores locales permanecerán en el plantón hasta el miércoles 14 de octubre.