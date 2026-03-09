Policías honrados devuelven cartera extraviada a joven, en Nuevo León

México
9 marzo 2026
    Un joven del municipio de Guadalupe pudo recuperar su cartera con todos sus documentos personales y dinero en efectivo gracias a la acción de uniformados de ese ayuntamiento, en Nuevo León. CORTESÍA
Se registaron en la colonia Contry cuando uniformados encontraron la cartera en uno de sus recorridos de prevención y vigilancia

MONTERREY, NL.- Un joven del municipio de Guadalupe pudo recuperar su cartera con todos sus documentos personales y dinero en efectivo gracias a la acción de uniformados de ese ayuntamiento, en Nuevo León.

Durante un recorrido de vigilancia, los elementos localizaron la cartera en las calles Loma Real y 7 de noviembre en la colonia Contry quinto sector, una zona aledaña al Cerro de la Silla.

Los uniformados de la División UNICAM ejecutaban un patrullaje a bordo de un vehículo Razer observaron una cartera tirada sobre la acera.

Tras verificar el contenido, reportaron el hallazgo al C4 y resguardaron la cartera que contenía mil 600 pesos en efectivo, así como diversas tarjetas bancarias y una identificación del INE.

Los policías permanecieron en el sitio en espera de ubicar al propietario que se presentó horas más tarde y pudo acreditar su pertenencia.

El joven, dueño de la cartera, quien pudo recuperarla, se identificó como Jan Carlo.

Aracely Chantaka

