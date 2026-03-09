Policías honrados devuelven cartera extraviada a joven, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un joven del municipio de Guadalupe pudo recuperar su cartera con todos sus documentos personales y dinero en efectivo gracias a la acción de uniformados de ese ayuntamiento, en Nuevo León.

Durante un recorrido de vigilancia, los elementos localizaron la cartera en las calles Loma Real y 7 de noviembre en la colonia Contry quinto sector, una zona aledaña al Cerro de la Silla.

Los uniformados de la División UNICAM ejecutaban un patrullaje a bordo de un vehículo Razer observaron una cartera tirada sobre la acera.

