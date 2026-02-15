Agente de Tránsito en Francisco I. Madero devuelve cartera extraviada y se viraliza en redes

Torreón
/ 15 febrero 2026
    Agente de Tránsito en Francisco I. Madero devuelve cartera extraviada y se viraliza en redes
    El elemento Arturo Rosales, de Tránsito y Vialidad de Francisco I. Madero, devolvió íntegra una cartera que encontró en la vía pública, acción que fue reconocida por ciudadanos en redes sociales.

Arturo Rosales, adscrito a Tránsito y Vialidad de Francisco I. Madero, Coahuila, fue reconocido en redes sociales tras localizar y devolver íntegra una cartera extraviada

Un gesto de honestidad protagonizado por un elemento de Tránsito y Vialidad de Francisco I. Madero generó reconocimiento público y múltiples reacciones en redes sociales. Se trata de Arturo Rosales, quien resguardó una cartera encontrada en la vía pública, identificó a su propietario y la devolvió sin que faltara ningún documento o efectivo.

De acuerdo con lo difundido en plataformas digitales, el oficial localizó la cartera durante su jornada de trabajo. Tras verificar su contenido, realizó las gestiones necesarias para ubicar al dueño y concretar la entrega de manera directa, evitando que el extravío derivara en un trámite más complejo para el afectado.

El hecho fue ampliamente compartido por usuarios, quienes destacaron la actuación del elemento como ejemplo de integridad en el servicio público. Comentarios de apoyo y felicitaciones subrayaron la importancia de contar con servidores públicos que actúen con apego a la legalidad y ética profesional.

Desde la administración municipal, encabezada por el alcalde Félix Ramírez Hernández, se ha reiterado la instrucción de fortalecer la cercanía con la ciudadanía a través de la corporación de Seguridad Pública. En ese contexto, el caso de Rosales fue señalado como una muestra de trabajo alineado a la política de proximidad social.

Autoridades locales indicaron que este tipo de acciones contribuyen a reforzar la confianza entre la población y los cuerpos de seguridad, particularmente en tareas cotidianas que van más allá de la función operativa y se vinculan con valores como responsabilidad y compromiso comunitario.

El episodio, aunque sencillo en apariencia, se convirtió en un mensaje positivo para la comunidad de Francisco I. Madero, donde ciudadanos pidieron que más elementos sigan este ejemplo en el desempeño de sus funciones.

