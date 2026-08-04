Pone la ASF la lupa en el Infonavit ante disparo en su cartera vencida

Las revisiones también incluyen al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, al Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, la Comisión Nacional Antimonopolio, Talleres Gráficos de México, así como a instituciones de salud y organismos del sector agrario, según el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) amplió su programa de fiscalización de la Cuenta Pública 2025 para incorporar 10 auditorías integrales, entre ellas una al Infonavit, institución que enfrenta un incremento significativo en su cartera vencida y niveles de morosidad.

El acuerdo modifica el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, publicado originalmente el 6 de febrero de 2026.

La ASF explicó que las modificaciones buscan ampliar la cobertura en los sectores de desarrollo agrario, economía, gobernación, infraestructura, comunicaciones y transportes, Marina y salud.

“La estrategia de fiscalización busca contribuir a la mejora de la gestión pública y con ello a un mayor impacto de sus políticas en beneficio de la ciudadanía” , argumentó.

En el sector salud, la ASF fiscalizará al Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.

La lista se completa con auditorías al Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, Talleres Gráficos de México y la Comisión Nacional Antimonopolio.

En junio pasado, el órgano informó que decidió eliminar las auditorías focalizadas en proyectos, programas y obras específicas para dar paso al modelo de auditoría integral, que permitirá integrar en un solo ejercicio el cumplimiento legal de la totalidad del gasto público, la gestión financiera y el desempeño de cada institución.

La incorporación del Infonavit ocurre después de que Grupo REFORMA publicó, el pasado 26 de julio, que sus estados financieros reportaron que la cartera vencida se triplicó entre 2018 y marzo de 2026, al pasar de 106 mil 617 millones a más de 410 mil 180 millones de pesos.

En el mismo período, el número de créditos en mora aumentó de 295 mil 544 a 907 mil 850, mientras que el índice de morosidad pasó de 7.81 a 21.21 por ciento.

Los créditos morosos o en riesgo representaban en 2018 el 5.62 por ciento del total de financiamientos y alcanzaron el 15.72 por ciento en marzo pasado.