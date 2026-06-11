Pone Mundial en México la atención en la crisis de cárteles: WSJ

Según el periodista Ian Lovet, la atención se ha centrado particularmente en Guadalajara, una de las sedes del torneo, donde durante el último año fueron localizadas 89 bolsas con restos humanos.

Un informe publicado hoy por The Wall Street Journal describe cómo la seguridad en México ha cobrado relevancia internacional en el marco de la Copa Mundial de Futbol y asegura que la crisis de los cárteles en México están en el punto de la mira global.

The Wall Street Journal señala que las autoridades mexicanas han puesto en marcha un amplio operativo de seguridad con una inversión millonaria para transmitir confianza a los visitantes que llegarán a la ciudad, en medio de preocupaciones derivadas de recientes episodios de violencia en Jalisco.

La publicación recuerda que Guadalajara, capital jalisciense, albergará cuatro encuentros mundialistas, incluido el partido entre Corea del Sur y República Checa programado para este jueves.

De acuerdo con el diario estadounidense, la situación de seguridad en la entidad se agravó en febrero tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los hechos posteriores dejaron alrededor de 70 personas fallecidas y provocaron enfrentamientos entre integrantes del grupo criminal y fuerzas de seguridad, además de bloqueos carreteros mediante la quema de vehículos.

The Wall Street Journal reporta que cerca de 15 mil elementos de seguridad han sido desplegados en la zona, entre ellos integrantes de la Guardia Nacional equipados con fusiles de asalto y vehículos con armamento montado en las inmediaciones del estadio que recibirá los partidos.

Asimismo, el medio indica que el Gobierno mexicano prevé movilizar a más de 100 mil soldados, marinos, guardias nacionales y policías en las tres ciudades sede del Mundial -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-, así como en los principales destinos turísticos del país durante la competencia.

Por otra parte, The Wall Street Journal destaca que la Embajada de Estados Unidos reiteró el martes su recomendación para que los ciudadanos estadounidenses reconsideren los viajes a Jalisco.

También aconsejó mantener mayores medidas de precaución en la Ciudad de México y en Nuevo León, estado donde se localiza Monterrey.