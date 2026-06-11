Acusa SEP interés políticos de CNTE contra Mundial

El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que las autoridades han presentado propuestas para atender los reclamos del magisterio disidente en materia de pensiones y de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo que dijo no entender la continuidad de las protestas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acusó a la CNTE de mantener movilizaciones con un interés político para afectar la Copa Mundial de Futbol y la imagen internacional de México, pese a que el Gobierno federal mantiene mesas de diálogo y atención a sus principales demandas.

“Más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro País a nivel internacional”, acusó.

En la mañanera, el funcionario sostuvo que las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial no corresponden a la disposición de diálogo mostrada por las autoridades.

“Hay atención a sus principales demandas y no se deriva de ello que tenga que haber otro interés político”, sostuvo.

El Secretario recordó que ayer se realizó una cuarta reunión con dirigentes de la CNTE en la Secretaría de Gobernación, encabezada por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, con la participación del director del ISSSTE, Martí Batres, y autoridades educativas.

Delgado explicó que el Gobierno propuso a los integrantes de la Coordinadora participar en el diseño de la reforma que sustituirá a la Usicamm, en cumplimiento del compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña.

“Les dijimos: para que no tengan dudas, participen en una mesa técnica y vayan dando cuenta de que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Sin embargo, hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe”, sostuvo.

El Secretario anunció que, al inicio del próximo ciclo escolar, se realizará una consulta nacional escuela por escuela y maestro por maestro para definir el nuevo modelo de ingreso, promoción y movilidad docente.

“No podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros. Tenemos que ir abajo con el maestro frente a grupo para que él pueda hablar y decidir”, afirmó.

Respecto a la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, Delgado reiteró que existe una imposibilidad financiera para regresar al esquema anterior de pensiones, aunque aseguró que el Gobierno busca fortalecer el sistema público mediante nuevas alternativas.

El Secretario recordó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar para complementar los ingresos de los trabajadores retirados y adelantó que ahora se analiza la creación de una aseguradora pública que permita seguir avanzando hacia pensiones más dignas.

También defendió la relación institucional con las distintas representaciones sindicales del magisterio y afirmó que el Gobierno mantiene mesas permanentes para atender rezagos educativos y laborales en entidades como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Guerrero.