Por delito de fraude, catean empresa de créditos automotrices en Nuevo León

México
/ 26 diciembre 2025
    Por delito de fraude, catean empresa de créditos automotrices en Nuevo León
    Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon una empresa de créditos automotrices por denuncias de fraude en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

El cateo se efectuó en seguimiento a una carpeta de investigación integrada en seguimiento a denuncias por el delito de fraude

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon una empresa de créditos automotrices por denuncias de fraude en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del cumplimiento de la orden de cateo con resultado positivo al inmueble ubicado en la avenida General Pablo González Garza en la colonia Mitras Sur.

$!CORTESÍA
CORTESÍA

De acuerdo con el órgano autónomo de justicia, el cateo se efectuó en seguimiento a una carpeta de investigación integrada en seguimiento a denuncias por el delito de fraude, sumando un total de 148 mil pesos, aportados por los presuntos afectados en contratos de crédito para la adquisición de vehículos a través del negocio denominado Certydrive.

En el lugar se aseguraron: ocho computadoras, una terminal de pago electrónico y un DVR. El inmueble quedó con resguardo aleatorio a cargo de la corporación correspondiente.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

