Por delito de fraude, catean empresa de créditos automotrices en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon una empresa de créditos automotrices por denuncias de fraude en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del cumplimiento de la orden de cateo con resultado positivo al inmueble ubicado en la avenida General Pablo González Garza en la colonia Mitras Sur.

