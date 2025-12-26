Por delito de fraude, catean empresa de créditos automotrices en Nuevo León
El cateo se efectuó en seguimiento a una carpeta de investigación integrada en seguimiento a denuncias por el delito de fraude
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) catearon una empresa de créditos automotrices por denuncias de fraude en Monterrey, Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) informó del cumplimiento de la orden de cateo con resultado positivo al inmueble ubicado en la avenida General Pablo González Garza en la colonia Mitras Sur.
TE PUEDE INTERESAR: Presume Samuel García trenes del monorriel que se construye en NL
De acuerdo con el órgano autónomo de justicia, el cateo se efectuó en seguimiento a una carpeta de investigación integrada en seguimiento a denuncias por el delito de fraude, sumando un total de 148 mil pesos, aportados por los presuntos afectados en contratos de crédito para la adquisición de vehículos a través del negocio denominado Certydrive.
En el lugar se aseguraron: ocho computadoras, una terminal de pago electrónico y un DVR. El inmueble quedó con resguardo aleatorio a cargo de la corporación correspondiente.