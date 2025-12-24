Presume Samuel García trenes del monorriel que se construye en NL

    El gobernador Samuel García mostró en la Explanada LABNL uno de los trenes del futuro monorriel de Nuevo León, proyecto que busca modernizar el transporte público antes del Mundial 2026
El gobernador Samuel García presentó uno de los 20 trenes eléctricos del monorriel que operará en Nuevo León para el Mundial 2026

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió los trenes que tendrá el estado para el monorriel que se espera esté en operaciones para la fecha del Mundial FIFA 2026.

El mandatario estatal mostró uno de los 20 trenes del proyecto y el cual se estará exhibiendo en la Explanada LABNL, frente al Palacio de Gobierno.

SAMUEL GARCÍA DESTACA CARACTERÍSTICAS DE TRENES DE MONORRIEL

A través de un video el jefe del ejecutivo estatal detalló las características que tendrán las unidades que aseguró vienen a revolucionar el transporte público en el estado.

“Estos trenes miden 800 metros, tienen capacidad de 720 pasajeros”, destacó.

Dijo que el tráfico de carros particulares irá disminuyendo.

“Imagínense la cantidad de carros que nos vamos a ir quitando del tráfico cuando estos trenes que es lo mejor que hay en el mundo lleguen a Nuevo León. Este es el tercero que llega”, dijo.

Añadió que son trenes que se manejan vía eléctrica, no contaminan y como usan neumáticos por abajo al ser el monorriel no hacen ruido.

Destacó que Nuevo León va a construir el monorriel más largo del Continente y el segundo más largo del mundo.

Indicó que es un tren con seis segmentos y con una velocidad punta de 80 kilómetros por hora, con una capacidad de 720 pasajeros.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
