Presume Samuel García trenes del monorriel que se construye en NL

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió los trenes que tendrá el estado para el monorriel que se espera esté en operaciones para la fecha del Mundial FIFA 2026.

El mandatario estatal mostró uno de los 20 trenes del proyecto y el cual se estará exhibiendo en la Explanada LABNL, frente al Palacio de Gobierno.

SAMUEL GARCÍA DESTACA CARACTERÍSTICAS DE TRENES DE MONORRIEL

A través de un video el jefe del ejecutivo estatal detalló las características que tendrán las unidades que aseguró vienen a revolucionar el transporte público en el estado.

“Estos trenes miden 800 metros, tienen capacidad de 720 pasajeros”, destacó.

Dijo que el tráfico de carros particulares irá disminuyendo.

“Imagínense la cantidad de carros que nos vamos a ir quitando del tráfico cuando estos trenes que es lo mejor que hay en el mundo lleguen a Nuevo León. Este es el tercero que llega”, dijo.