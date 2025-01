Por nuevo modelo educativo, huyen 310 mil estudiantes de primarias públicas

“ Por lo menos tres de cada 10 estudiantes ya no están ahorita en las escuelas públicas, se fueron a las escuelas particulares ”, comenta el especialista en temas educativos Fernando Ruiz Ruiz, quien agrega que ese descenso se debe al gran rechazo y desconfianza que prevalece a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), implementada en el sexenio obradorista.

Para Ruiz Ruiz, la manera en que la SEP implementó la NEM, además de apresurada, fue muy sui generis. “ No hubo un pilotaje. Los libros de texto los editaron de forma descoordinada con el nuevo planteamiento curricular y todo esto derivó en generar mucha desconfianza entre las familias.

“ ¿Cómo explicas el aumento en la matrícula de las escuelas primarias particulares? Me parece que sí estamos viendo un proceso en el que algo no les está gustando a las familias de lo que está sucediendo en las escuelas públicas. Hay familias, sobre todo del norte del país, que están teniendo la posibilidad de elegir.

La SEP ha asegurado que la caída en la matrícula de escuelas primarias públicas es debido al descenso de la población infantil, pero Ruiz Ruiz asegura que ese argumento no es del todo cierto.

“Y el gobierno no termina de darle coherencia a su reforma. No dejo de poner el dedo en el renglón de que la premura y la negligencia para llevar a cabo una reforma, sí está teniendo su impacto negativo. No se trata solamente de hacer una reforma, de publicar algo en el diario oficial. Se trata de que le den certidumbre a las madres y padres de familia”, asevera.

Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, dice que si bien la caída de matrícula es un fenómeno que responde en una cierta medida a cuestiones sociodemográficas, dado que están naciendo cada vez menos niños, esto no es suficiente como para explicar plenamente el fenómeno, ya que no todas los niños y adolescentes están en la escuela, puesto que hay quienes nunca tienen acceso a ejercer sus derechos educativos y quienes se ven forzados a abandonar la escuela por falta de condiciones para estudiar.

“El fenómeno del abandono escolar sigue con niveles parecidos a los que tenía antes de la pandemia, a que se implementó la denominada Nueva Escuela Mexicana y un multimillonario programa de becas para niños y jóvenes. Entonces, el quid de la cuestión es la efectividad de las políticas educativas puestas en operación el sexenio pasado y que actualmente continúan vigentes”, comenta.

Desde su óptica, ninguna de las medidas de la estrategia educativa de la autollamada Cuarta Transformación está vinculada con la permanencia escolar ni a la asistencia ni mucho menos a la realización de actividades escolares, a la participación o a una escuela para padres.

“La inefectividad de las becas vigentes es una consecuencia natural de no imbricar ni transversalizar los apoyos sociales, que solamente pulverizan los recursos públicos y permiten que finalidades aviesas se alcancen so pretextos educativos”, sostiene el especialista michoacano.