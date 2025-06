Por paro magisterial deciden cambiar casillas en por lo menos cinco municipios de Zacatecas

El consejero presidente Matías Chiquito Díaz de León precisó que estas incidencias son los reportes que han emitido los capacitadores asistentes electorales a través del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) y mencionó que se trataba del 5% de las incidencias que se estaban registrando en las casillas, sin embargo, aclaró que todas tienen una solución prevista y no hay riesgo de que ninguna casilla se deje de instalar.

En todas las incidencias el reporte fue los cambios de domicilio por causa justificada, ya que al llegar a las escuelas los funcionarios de casillas, no hubo quien les abriera, por lo que se tuvieron que trasladar a otros lugares cercanos como domicilios particulares, un salón ejidal u otros centros educativos como telesecundarias.

El consejero presidente, Juan Manuel Frausto, dijo que el reporte de los cambios de domicilio es debido al paro magisterial, porque profesores docentes no permitieron abrir el centro educativo, pese a que las autoridades sindicales habían manifestado que no se afectaría, pero, mencionó que “hay también profesores más radicales” y fueron quienes no lo permitieron.

Sin embargo, en el corte de las 10:00 horas, el Consejo Local del INE ha reportado en total 24 cambios de domicilios, pero, se precisa que todos han sido solucionados.

Cabe mencionar que la dirigencia sindical de la Sección 34 del SNTE que integra a los maestros del sistema federalizado y que se ha mantenido en pie de lucha con todas las movilizaciones estatal y nacional anunció que no se afectaría la jornada de la elección judicial en Zacatecas.

Muchas de esas escuelas del sistema federalizado sí abrieron sus puertas como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ubicada en el municipio de Guadalupe, una de las instituciones educativas que se ha mantenido en paro y no registró incidencias en la instalación de la casilla de la sección 1907. Y hasta las 9:30 horas no había afluencia de votantes.