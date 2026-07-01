Por robo de 5mdp, detienen a gerente de Banco del Bienestar en NL

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    Por robo de 5mdp, detienen a gerente de Banco del Bienestar en NL
    Autoridades recuperaron un millón 851 mil 200 pesos que presuntamente corresponden al dinero sustraído. CUARTOSCURO

Autoridades confirmaron que otras dos personas vinculadas con el presunto ilícito también fueron aprehendidas

La investigación por el robo de 5 millones de pesos en una sucursal del Banco del Bienestar en Guadalupe, Nuevo León, derivó en la detención de tres personas, entre ellas la gerente de la institución bancaria, quien es señalada por las autoridades como presunta participante en la planeación del atraco.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la empleada, identificada como Delia “N”, de 32 años, fue arrestada el pasado 25 de junio por el delito de resistencia de particulares. La mujer permanece en prisión preventiva en un reclusorio femenil, mientras el Ministerio Público continúa las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en el robo.

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Como parte de las investigaciones, la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Apodaca y San Nicolás de los Garza. En uno de los operativos fueron capturados Alexis “N”, de 25 años, y Armando “N”, de 50, quienes quedaron vinculados a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

Durante las diligencias, las autoridades recuperaron un millón 851 mil 200 pesos que presuntamente corresponden al dinero sustraído de la sucursal bancaria. Además, aseguraron un automóvil Ford Mustang y una camioneta Chevrolet Colorado, que habrían sido adquiridos con parte de los recursos obtenidos en el ilícito.

La Fiscalía también reportó el aseguramiento de una camioneta GMC Terrain y un Chevrolet Aveo, igualmente relacionados con la investigación, así como un Chevrolet Spark y un Ford Escort. De acuerdo con las autoridades, este último vehículo habría sido utilizado por los responsables para cometer el robo.

El atraco ocurrió en una sucursal localizada en la colonia Torremolinos, en Guadalupe. Conforme a la indagatoria, dos hombres vestidos de negro ingresaron al banco después de la salida de los últimos clientes, amagaron a los empleados y los obligaron a abrir la caja fuerte. Posteriormente, encerraron al personal en un baño y escaparon con los 5 millones de pesos.

La carpeta de investigación continúa abierta y la Fiscalía mantiene las indagatorias para esclarecer la participación de cada uno de los detenidos en el asalto.

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