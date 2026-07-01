Marina niega presunta agresión contra normalistas en Oaxaca; abre investigación interna por denuncias

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    Marina niega presunta agresión contra normalistas en Oaxaca; abre investigación interna por denuncias
    Estudiantes del CREN Río Grande marcharon para exigir justicia, mientras la Semar negó su participación en los hechos e informó que inició una investigación interna. Captura de pantalla
Stephanie León
por Stephanie León

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Semar rechazó haber ingresado al CREN Río Grande, Oaxaca, pero abrió una investigación interna tras las denuncias de estudiantes por presuntas agresiones

La Secretaría de Marina (Semar) negó haber participado en los hechos denunciados por estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Río Grande, Oaxaca, quienes acusaron a elementos navales de haber ingresado al plantel, agredido e intimidado a integrantes de la comunidad estudiantil durante la madrugada del pasado 25 de junio.

No obstante, horas después de rechazar los señalamientos, la Semar informó que abrió una investigación interna para esclarecer los hechos y colaborar con las autoridades competentes.

La controversia surgió luego de que el Comité Ejecutivo Estudiantil del Centro Regional de Educación Normal difundiera imágenes, videos y un pronunciamiento en el que denunció que personal de la Secretaría de Marina habría irrumpido en las instalaciones del plantel y cometido presuntos actos de hostigamiento, amenazas y violencia contra estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/funcionarios-municipales-de-oaxaca-en-constantes-ataques-armados-HG21634164

MARINA RECHAZA PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS

A través de un comunicado emitido por la Vigésima Zona Naval, la Secretaría de Marina aseguró que no existe registro de la participación de personal, vehículos o unidades navales en los acontecimientos denunciados por los normalistas.

La dependencia indicó que, tras revisar la información disponible, no se encontraron elementos que acreditaran la presencia de efectivos de la institución en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande durante la fecha señalada.

“No se tiene registro de la participación, en los hechos mencionados, por parte de personal naval, vehículos o unidades pertenecientes a esta Institución”, señaló la Marina.

Asimismo, explicó que actualmente mantiene recorridos de vigilancia en Río Grande y diversos municipios de la costa de Oaxaca como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en esa región.

La institución subrayó que sus operaciones se realizan bajo un estricto apego al marco jurídico vigente y con respeto a los derechos humanos.

“Actualmente, personal naval se encuentra realizando recorridos en Río Grande y la costa de Oaxaca, para fortalecer la seguridad de esa región. Es importante recalcar que la Secretaría de Marina mantiene un estricto apego al marco jurídico vigente y respeto a los derechos humanos, durante el desarrollo de sus operaciones, para el cumplimiento de las misiones que la ley le confiere”, indicó.

En ese mismo comunicado, la dependencia calificó las versiones difundidas por los estudiantes como información falsa.

ESTUDIANTES DENUNCIAN INGRESO AL PLANTEL Y AGRESIONES

El Comité Ejecutivo Estudiantil del CREN de Río Grande sostuvo una versión distinta de los hechos.

Mediante un pronunciamiento público, afirmó que elementos de la Secretaría de Marina ingresaron a las instalaciones educativas durante la tarde-noche del 25 de junio sin autorización y que realizaron diversas acciones de intimidación contra los alumnos.

Los estudiantes calificaron lo ocurrido como un atentado contra los derechos humanos de la comunidad normalista.

Según su versión, durante el operativo se registraron actos de amedrentamiento mediante cortes de cartucho, amenazas, violencia física y psicológica.

“Se realizaron acciones de amedrentamiento mediante cortes de cartucho, amenazas, violencia física y psicológica, así como agresiones directas contra un compañero estudiante, quien fue golpeado y vulnerado en su integridad”, señalaron.

La representación estudiantil manifestó además su preocupación porque instituciones de seguridad recurran, según su denuncia, al uso de la fuerza contra estudiantes organizados.

“Expresamos nuestra preocupación porque instituciones como la Secretaría de Marina recurran al uso de la fuerza y la intimidación contra estudiantes que ejercen su libertad a la organización, expresión y defensa de sus demandas”, indicó el Comité Ejecutivo.

SEMAR ABRE INVESTIGACIÓN INTERNA

Horas después de difundir el comunicado en el que rechazó cualquier participación, la Secretaría de Marina emitió una segunda comunicación oficial.

En ella informó que inició una investigación interna para esclarecer los señalamientos sobre un presunto ingreso de personal naval al Centro Regional de Educación Normal de Río Grande.

“En alcance al comunicado 023/2026 del 30 del actual, relativo a una presunta agresión a estudiantes, la Secretaría de Marina informa que se abrió una investigación interna para esclarecer los hechos relacionados con el señalamiento que personal naval incursionó en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande; asimismo, colaborará con las autoridades competentes para deslindar responsabilidades”, informó la dependencia.

La institución agregó que colaborará con las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Asimismo, reiteró que mantendrá coordinación con las instancias correspondientes para fomentar y exigir el respeto a los derechos humanos.

NORMALISTAS MARCHAN EN OAXACA

Mientras la Marina emitía sus posicionamientos oficiales, estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) realizaron una movilización en la capital oaxaqueña para exigir el esclarecimiento de los hechos.

La marcha partió desde la Fuente de las Ocho Regiones y recorrió diversas vialidades hasta llegar al Zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Durante el trayecto, los participantes solicitaron garantías para la seguridad de los estudiantes y demandaron una investigación imparcial sobre lo ocurrido en el CREN de Río Grande.

SEÑALAN PRESUNTO INGRESO SIN ORDEN JUDICIAL

Previo a la movilización, representantes del movimiento estudiantil ofrecieron una conferencia de prensa.

En ella reiteraron que elementos de la Secretaría de Marina ingresaron al plantel durante la madrugada del 25 de junio sin presentar una orden judicial.

De acuerdo con los estudiantes, durante ese operativo presuntamente se registraron amenazas, cortes de cartucho, agresiones físicas y actos de intimidación contra quienes permanecían en las instalaciones.

También señalaron que uno de sus compañeros fue golpeado durante los hechos.

Además, denunciaron la desaparición de pertenencias personales de algunos alumnos, situación que, afirmaron, incrementó la preocupación dentro de la comunidad estudiantil.

Los representantes normalistas manifestaron sentir temor por su integridad y consideraron que los hechos denunciados representan una vulneración a los derechos humanos y a la seguridad de los espacios destinados a la formación de docentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-son-para-cnte-800-mdp-son-para-oaxaca-claudia-sheinbaum-HB21570171

MITIN Y AFECTACIONES VIALES

El contingente recorrió la Calzada Porfirio Díaz y diversas calles del Centro Histórico hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde los manifestantes realizaron un mitin y expresaron consignas dirigidas a las autoridades.

Durante la protesta también se registraron pintas en la fachada del inmueble gubernamental.

Con motivo de la movilización, la Policía Vial Estatal implementó cierres temporales a la circulación en las vialidades utilizadas por la marcha y exhortó a la población a utilizar rutas alternas para reducir las afectaciones al tránsito.

Al concluir la movilización, los estudiantes reiteraron su exigencia de que las autoridades realicen una investigación objetiva e imparcial que permita determinar responsabilidades sobre los hechos denunciados y garantice condiciones de seguridad para la comunidad normalista, mientras la Secretaría de Marina mantiene abierta su investigación interna y ofrece colaborar con las instancias competentes para el esclarecimiento del caso.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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