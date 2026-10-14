Presenta diputado de Puebla informe ante congreso de extraterrestres creado con IA

En el video, compartido por el mismo Zataráin Leal en sus redes sociales, el diputado llega a bordo de una nave espacial para explicar sus logros legislativos, en los que presume ante los personajes ficticios una asistencia del 100% a las sesiones legislativas, cinco iniciativa aprobadas y siete obras comunitarias, además de anunciar una próxima gira relacionada con el bienestar digital.

El diputado mexicano, Roberto Zataráin Leal, legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recurrió a la inteligencia artificial (IA) para presentar su informe de actividades ante un ficticio parlamento galáctico, en un video que ha provocado críticas y comentarios humorísticos en redes sociales.

En el clip, el diputado recibe la visita de un personaje extraterrestre que aparece en su reloj y posteriormente aborda una nave espacial para presentarse ante el denominado ‘Honorable Parlamento Galáctico’, cuyos integrantes lo escuchan rendir cuentas de su trabajo.

Entre sus propuestas destaca medidas relacionadas con la salud mental, la movilidad sostenible y la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

La peculiar presentación generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el uso de una producción de ciencia ficción para un ejercicio de rendición de cuentas.

El legislador defendió el formato como una manera de captar la atención de la ciudadanía mediante nuevas herramientas digitales.

No es la primera vez que Zataráin utiliza la inteligencia artificial para comunicar sus actividades. En noviembre de 2025 presentó su primer informe legislativo con una producción ambientada en un ficticio ‘Universo de la Salud Mental’.

En Puebla, los diputados locales disponen de una partida de unos 206 mil pesos (aproximadamente 11 mil dólares) para presentar sus informes, aunque no se ha precisado cuánto costó la producción del video galáctico.