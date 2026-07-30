Presenta Gobierno de Sheinbaum estrategia integral para enfrentar arribo masivo de sargazo en Caribe mexicano

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    Presenta Gobierno de Sheinbaum estrategia integral para enfrentar arribo masivo de sargazo en Caribe mexicano
    Mara Lezama, destacó que el combate al sargazo requiere la participación conjunta de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria estatal informó que, desde el inicio de su administración, se han destinado más de 770 millones de pesos para atender el fenómeno

El Gobierno de México y la administración de Quintana Roo pusieron en marcha una nueva etapa de la estrategia para enfrentar el arribo masivo de sargazo al Caribe mexicano, un fenómeno que en 2026 ha alcanzado niveles considerados atípicos.

El plan contempla acciones coordinadas para interceptar la macroalga antes de que llegue a las playas, además de mejorar su recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento bajo un esquema de economía circular.

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Durante el anuncio, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que el combate al sargazo requiere la participación conjunta de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, debido a las afectaciones que provoca tanto al ecosistema como a la actividad turística.

La mandataria estatal informó que, desde el inicio de su administración, se han destinado más de 770 millones de pesos para atender el fenómeno. Explicó que la experiencia adquirida en los últimos años ha demostrado que la medida más eficaz consiste en detener el sargazo en el mar antes de que alcance la línea costera.

Asimismo, recordó que durante una reciente gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por Quintana Roo fue posible constatar directamente la magnitud del problema y dialogar con empresarios turísticos, trabajadores del sector y autoridades locales sobre las acciones necesarias para reducir su impacto.

Como parte del fortalecimiento de la estrategia, el estado opera un Centro Estatal de Monitoreo Ambiental que emplea imágenes provenientes de diez satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas. Esta infraestructura tecnológica permite generar pronósticos diarios sobre el desplazamiento del sargazo y establecer un sistema de alertas que facilita la implementación de medidas preventivas en las zonas con mayor riesgo.

Lezama precisó que el fenómeno no afecta de manera uniforme a todo el litoral, por lo que el monitoreo permanente permite identificar con mayor precisión las áreas donde se prevé una mayor concentración de la macroalga.

En el ámbito internacional, la gobernadora anunció que Cancún albergará los días 1 y 2 de octubre el encuentro Global Gateway sobre Sargazo, una reunión respaldada por la Unión Europea que reunirá a representantes de diversos países del Caribe con el objetivo de compartir experiencias, impulsar proyectos conjuntos y fortalecer la cooperación regional frente a este desafío ambiental.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el incremento en la llegada del sargazo está relacionado con la transformación ocurrida en el denominado Mar de los Sargazos desde 2011, cuando cambios en las corrientes marinas favorecieron el desplazamiento masivo de la macroalga hacia el Caribe.

La funcionaria señaló que el comportamiento registrado durante 2026 ha sido especialmente complejo, lo que hace indispensable consolidar alianzas internacionales para enfrentar un problema que trasciende las fronteras nacionales.

En ese sentido, confirmó que al encuentro de octubre acudirán delegaciones de República Dominicana, Barbados, Brasil, Japón y otras naciones caribeñas. Destacó que Japón ha manifestado interés en colaborar con tecnología y embarcaciones especializadas para optimizar las labores de recolección.

Finalmente, Bárcena subrayó que el objetivo del Gobierno de México es construir una estrategia regional permanente que permita mitigar los efectos del sargazo, proteger los ecosistemas costeros y preservar la competitividad turística del Caribe mexicano, una de las principales fuentes de desarrollo económico del país.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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