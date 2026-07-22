Presenta México 20 denuncias en EU por muertes de connacionales bajo custodia del ICE

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    Presenta México 20 denuncias en EU por muertes de connacionales bajo custodia del ICE
    La tensión creció el 7 de julio con la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, tras recibir disparos en un operativo del ICE. CUARTOSCURO

Informa Cancillería que fueron 8 denuncias en fiscalías estatales y 12 en los condados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas

El Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una nueva escalada de las acciones emprendidas para exigir el esclarecimiento de los casos.

En un comunidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

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Además de estos recursos, la Embajada de México remitió el 14 de julio al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), con la solicitud formal de abrir investigaciones sobre los 17 casos e informar sobre el curso de las indagatorias.

La Cancillería precisó que las acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Gobierno mexicano denunciara la muerte de 17 connacionales en operativos o centros de detención del ICE desde mayo de este año.

Asimismo, informó que el embajador Lazzeri sostuvo la semana pasada reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, a quienes expresó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada uno de los fallecimientos.

En paralelo, el canciller, Roberto Velasco Álvarez, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitar que el organismo recabe información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, analice si los hechos son compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para prevenir casos similares.

La dependencia agregó que la red consular mantiene el acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas, además de brindar apoyo para la repatriación de restos y otras gestiones que soliciten los familiares.

Las nuevas acciones se producen después de que el pasado viernes Estados Unidos devolviera al Gobierno mexicano las cartas en las que expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE.

El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano y recomendó a México plantear sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales.

La tensión bilateral aumentó tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston (Texas) después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, lo que intensificó los reclamos de México sobre el trato a los migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

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