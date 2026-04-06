Presentan examen los 369 aspirantes a consejeros del INE

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México
/ 6 abril 2026
    Presentan examen los 369 aspirantes a consejeros del INE
    La evaluación fue de 100 reactivos con opción múltiple cada una; los resultados se darán a conocer el próximo jueves. CUARTOSCURO/INE

La prueba de conocimientos definirá al 50% de perfiles que van a pasar a la siguiente etapa del proceso

Los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) realizaron este lunes el examen de conocimientos que definirá al 50 por ciento de los perfiles que pasará a la siguiente etapa del proceso.

El examen fue aplicado en el Salón del Pleno de la Cámara de Diputados a los 369 aspirantes que cumplieron con los requisitos para inscribirse en el proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-cuatro-activistas-en-guerrero-NB19810973

Inició pasadas las 10:10 horas y concluyó alrededor de las 12:15.

A cada uno de los evaluados les fue retirado su celular antes de ingresar al Pleno y el lápiz y la pluma con la que resolvieron el examen fueron proporcionados por personal de la Cámara.

La evaluación constó de 100 reactivos con opción múltiple cada una, se aplicaron tres tipos de exámenes diferentes y los resultados se darán a conocer el próximo jueves.

De acuerdo con la convocatoria, el examen evaluará los conocimientos de los aspirantes en nueve materias, entre ellas constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos y perspectiva de género, fiscalización, marco constitucional en materia electoral, sistema de Gobierno y partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales e historia electoral del México contemporáneo.

De acuerdo con el documento, continuarán a la siguiente fase hasta el 50 por ciento de las personas aspirantes que obtengan los puntajes más altos, asegurando la paridad de género.

Con ello, iniciará la etapa de “Evaluación específica de la idoneidad”, que se llevará a cabo del 10 al 12 de abril y, posteriormente, iniciará la fase de entrevistas, que se desarrollará del 14 al 16 de abril.

La ex vocera de la Vocalía Ejecutiva del INE en Morelos, Laura Angélica Báez Preciado, indicó que el examen fue fácil, pero complejo, sobre todo en temas como jurisprudencia.

“He hecho otros exámenes para consejeros locales, vengo de Morelos, del Impepac y, por ejemplo, ahí sí lo sentí complicado, este lo sentí, literal, fácil, pero complejo. ¿A qué me refiero? De que te venía una pregunta con las mismas respuestas y solamente cambiaba una palabra, y si te dabas cuenta, veías que eran las mismas respuestas y decías, es la misma respuesta, pero la organizabas y veías que decía proceso, cambio, o sea en los tres tenía una palabra diferente, entonces ahí era donde como que te confundía. Ese aspecto terminó como por dejarte un poco indeciso en que respuesta tenías que tomar”, relató.

María del Carmen Ojesto, ex senadora del PT y ex visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, calificó el proceso como interesante y extraordinario y aseguró que la transparencia y la imparcialidad están garantizadas.

“Imparcialidad y transparencia están garantizados. El examen fueron tres formas de examen distintos, entonces yo creo que fue un ejercicio, vuelvo a insistir, un ejercicio muy bueno”, expresó.

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