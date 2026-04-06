Matan a cuatro activistas en Guerrero

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México
/ 6 abril 2026
    Matan a cuatro activistas en Guerrero
    Suman 74 personas asesinadas y 20 desaparecidas en la región por el crimen organizado. CUARTOSCURO

Hombres armados abrieron fuego en su contra en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa

Un grupo armado con fusiles Ak-47 asesinó este lunes a cuatro personas en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, informó el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) Jesús Plácido Galindo.

El dirigente identificó a las víctimas como Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isaías Villalba Rosario, quien era el coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

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Alrededor de las siete de la mañana, estas cuatro personas, que se dedicaban a la albañilería, trabajaban en una obra en Xicotlán cuando varios individuos a bordo de una camioneta blanca blindada bajaron y accionaron armas de grueso calibreen su contra.

Plácido señaló como responsables a integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”, quienes, advirtió, son protegidos por el Gobierno de la morenista Evelyn Salgado.

El representante recordó que en Villalba, coordinador de la CRAC-PF, había pedido al Gobierno medidas cautelares ante las constantes amenazas de muerte que recibía de parte de “Los Ardillos”.

El grupo de asesinos, aseguró, llegó a Xicotlán por el lado de la comunidad de Atzacoaloya, también municipio de Chilapa, y tras cometer los crímenes huyó rumbo al Jagüey, zona donde “Los Ardillos” tienen su refugio, rumbo a Quechultenango y Mochitlán.

Según Jesús Plácido en esta zona de la Montaña baja de Guerrero hay presencia de fuerzas federales, pero han sido infiltradas por el grupo criminal, ya que nuncan actúan para evitar los asesinatos.

Con los crímenes de hoy en Xicotlán, dijo, suman 74 personas asesinadas y 20 desaparecidas en esta región por el crimen organizado.

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