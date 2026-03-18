Netflix planea llevar a ‘Huntrix’ de K-pop Demon Hunters a una gira mundial

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/ 18 marzo 2026
    Netflix planea llevar a ‘Huntrix’ de K-pop Demon Hunters a una gira mundial
    Aventura. El éxito de K-pop Demon Hunters abriría la puerta a conciertos con artistas reales y experiencias virtuales. FOTO: AP / ARCHIVO

En algunas de las fechas se contaría con las cantantes coreanas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, además de posibles presentaciones con artistas virtuales

De manera sorpresiva se dio a conocer que Netflix planea lanzar una gira mundial de su exitoso grupo ficticio ‘Huntrix’, que forma parte de la popular película animada de la plataforma en colaboración con Sony.

La noticia fue revelada por Bloomberg, medio que informó sobre el plan de la plataforma de streaming para llevar a la realidad un concepto inspirado en la cultura del K-pop: las giras musicales de grupos.

Según los productores, algunas de las ciudades que reciban al trío HUNTR/X contarían con presentaciones en vivo de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de utilizar únicamente artistas virtuales en ciertos espectáculos.

¿QUÉ PASÓ CON ‘K-POP DEMON HUNTERS’?

El pasado domingo, la película de Sony se consolidó como una de las más destacadas en animación al ganar el Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, tras una intensa carrera en la temporada de premios.

Además, las protagonistas ‘Rumi’, ‘Mira’ y ‘Zoey’ también obtuvieron reconocimientos como el Grammy Awards a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, el Golden Globe Awards a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, así como galardones en los Critics Choice Awards.

Por su parte, en los Annie Awards la cinta arrasó al ganar 10 de las categorías en las que estaba nominada.

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Hace unos días, Sony y Netflix confirmaron que ya se trabaja en una secuela de la película, la cual nuevamente estará dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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