Netflix planea llevar a ‘Huntrix’ de K-pop Demon Hunters a una gira mundial

De manera sorpresiva se dio a conocer que Netflix planea lanzar una gira mundial de su exitoso grupo ficticio ‘Huntrix’, que forma parte de la popular película animada de la plataforma en colaboración con Sony.

La noticia fue revelada por Bloomberg, medio que informó sobre el plan de la plataforma de streaming para llevar a la realidad un concepto inspirado en la cultura del K-pop: las giras musicales de grupos.

Según los productores, algunas de las ciudades que reciban al trío HUNTR/X contarían con presentaciones en vivo de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de utilizar únicamente artistas virtuales en ciertos espectáculos.