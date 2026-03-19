Juan Carlos Valencia, hijastro de ‘El Mencho’, sería el nuevo líder del CJNG, según WSJ

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México
/ 19 marzo 2026
    Juan Carlos Valencia, hijastro de ‘El Mencho’, sería el nuevo líder del CJNG, según WSJ
    Hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes perfila liderazgo del CJNG tras su muerte VANGUARDIA

Juan Carlos Valencia, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, es señalado como posible líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra en una etapa de reorganización, de acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, que señala a su hijastro, Juan Carlos Valencia González, como el nuevo líder de la organización.

El medio estadounidense indica que el relevo en el mando representa un escenario inédito debido a la nacionalidad del presunto sucesor, así como al contexto interno del grupo criminal.

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OPERATIVO Y MUERTE DE ‘EL MENCHO’

Según el reporte, a finales de febrero fuerzas especiales mexicanas, con apoyo tecnológico de la Agencia Central de Inteligencia, localizaron a Oseguera Cervantes en un complejo en Tapalpa, Jalisco.

El diario detalló que se utilizó un dron Predator para ubicar al líder criminal. “El dron sobrevoló el complejo vacacional y permitió identificar a Oseguera Cervantes después de que se le observó abrazando a su pareja sentimental”, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad.

Tras el operativo, el líder del CJNG fue abatido junto con ocho de sus escoltas.

$!MORELIA, MICHOACÁN, 22FEBRERO2026.- Incendio de autos y camiones se suscitaron tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera “Alias El Mencho”, por parte de elementos del Ejército México, durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue herido de gravedad cuando era trasladado a la Ciudad de México, según lo confirmo la SEDENA. Tras estos hechos en diversos estados, como en Michoacán, se registraron bloqueos e incendios. Policía Estatal y fuerzas federales iniciaron con recorridos por las zonas afectadas para retirar los vehículos y restablecer la circulación. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM
MORELIA, MICHOACÁN, 22FEBRERO2026.- Incendio de autos y camiones se suscitaron tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera “Alias El Mencho”, por parte de elementos del Ejército México, durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue herido de gravedad cuando era trasladado a la Ciudad de México, según lo confirmo la SEDENA. Tras estos hechos en diversos estados, como en Michoacán, se registraron bloqueos e incendios. Policía Estatal y fuerzas federales iniciaron con recorridos por las zonas afectadas para retirar los vehículos y restablecer la circulación. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM Juan José Estrada Serafín

FUNERAL DE ‘EL MENCHO’ DESATA INTRIGAS SOBRE PROCESO DE SUCESIÓN

Después de su muerte, los restos de Oseguera Cervantes fueron sepultados en una ceremonia que incluyó elementos simbólicos asociados a su figura, como un ataúd dorado, arreglos florales en forma de gallo y música de banda.

Posteriormente, la atención se centró en la sucesión dentro del CJNG, donde fueron identificados cinco posibles líderes: Juan Carlos Valencia González, Ricardo Ruiz Velasco, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, Audias Flores Silva y Heraclio Guerrero Martínez.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2026.- Salen dos carrozas de las inmediaciones del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República (FGR) en dónde se especula viaja el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes El Mencho. Uno de los vehículos fue llevado a los velatorios de García López en la Colonia Juárez. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2026.- Salen dos carrozas de las inmediaciones del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República (FGR) en dónde se especula viaja el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho". Uno de los vehículos fue llevado a los velatorios de García López en la Colonia Juárez. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales Ponce

SEÑALAN ASCENSO DE JUAN CARLOS VALENCIA GONZÁLES, HIJASTRO DE ‘EL MENCHO’, DENTRO DEL CJNG

De acuerdo con The Wall Street Journal, el ascenso de Valencia González se produjo tras el funeral del líder criminal. “Según informaron funcionarios mexicanos y estadounidenses, tan pronto como el capo Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera fue enterrado (...) su hijastro, nacido en California, comenzó a ascender al trono del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

El medio también señala que el hijo biológico del capo, Rubén Oseguera González, no pudo asumir el liderazgo. “El hijo biológico mayor de Oseguera, Rubén Oseguera González, también ciudadano estadounidense nacido en California, no pudo recibir el ascenso: fue condenado a cadena perpetua en un tribunal federal de Washington, D.C., el año pasado”.

Asimismo, se menciona que parte de la estructura del grupo habría respaldado la transición. “Una persona familiarizada con la dinámica del cártel afirmó que al menos dos lugartenientes de alto rango acordaron no disputar la pretensión del hijastro de Oseguera al trono para asegurar la continuidad del negocio, entre ellos Audias ‘El Jardinero’ Flores”.

¿QUIÉN ES VALENCIA GONZALEZ, ALIAS EL ‘R-3’?

El reporte indica que Valencia González, de 41 años, nació en Santa Ana, California, y es conocido por diversos alias. “Valencia González, conocido por apodos como ‘Calvo’, ‘Bomba’ y ‘R-3’, nació en Santa Ana, California. Además, se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares estadounidenses por su captura”.

También se destaca su entorno familiar. “También proviene de una familia con gran tradición en el narcotráfico, según Margarito Flores... ‘Tiene un pedigrí excepcional’”, señaló el exnarcotraficante.

El medio añade que su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, fue fundador del Cártel del Milenio.

Por su parte, la Fiscalía General de la República lo describe como “extremadamente violento”.

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NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE DE VALENCIA GONZÁLEZ DIFICULTA SU RASTREO E INVESTIGACIÓN

La nacionalidad estadounidense de Valencia González plantea retos para su seguimiento e investigación. Según el diario, las agencias de ese país requieren autorizaciones especiales para vigilar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

El medio explica que estas acciones deben contar con la aprobación del fiscal general y de un tribunal de vigilancia de inteligencia extranjera (FISA), que debe determinar si el individuo es considerado “agente de una potencia extranjera”.

También se menciona que existen precedentes en los que se han superado estas limitaciones, como el caso de Anwar al-Awlaki, aunque se subraya que en México existen restricciones adicionales relacionadas con la soberanía nacional.

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CJNG ENFRENTA UN ESCENARIO DE REESTRUCTURA QUE PODRÍA DERIVAR EN CONFLICTOS

Analistas citados por el medio consideran que el liderazgo de Valencia González podría influir en la estabilidad interna del grupo. Su posición, señalan, podría evitar conflictos entre facciones y facilitar una transición de poder.

El CJNG mantiene operaciones en diversas actividades ilícitas, entre ellas tráfico de drogas, robo de combustible y otros delitos de alto impacto, lo que lo posiciona como una de las organizaciones criminales más relevantes en el país.

Las autoridades de México y Estados Unidos continúan con el seguimiento de este caso, en un contexto marcado por cambios en la estructura de uno de los principales grupos delictivos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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