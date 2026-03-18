Calendario de registro para la Pensión para Personas con Discapacidad en marzo 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrirá un nuevo periodo de registro a nivel nacional del 23 al 29 de marzo de 2026, brindando una oportunidad clave para que más personas accedan a este apoyo económico que busca mejorar su calidad de vida y garantizar sus derechos. TE PUEDE INTERESAR: Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos Este programa social, impulsado por el Gobierno de México, entrega un apoyo de 3,300 pesos bimestrales, depositados directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Su objetivo principal es reducir la desigualdad y fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad permanente en el país.

Fechas y calendario de registro por apellido El proceso de inscripción se organizará de acuerdo con la inicial del primer apellido de la persona solicitante, con el fin de agilizar la atención en los módulos. El calendario queda distribuido de la siguiente manera: - Lunes 23 de marzo: A, B, C - Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H - Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M - Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R - Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z - Sábado 28 y domingo 29: Todas las letras El registro se realizará en los Módulos de Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Las ubicaciones pueden consultarse en el portal oficial del Gobierno. ¿Quiénes pueden solicitar la pensión? La cobertura de este programa depende del estado en el que reside la persona solicitante: En 24 estados con convenio de universalidad, el apoyo está disponible para personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años. A partir de los 65 años, los beneficiarios pasan automáticamente a la pensión para adultos mayores. Estos estados incluyen entidades como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas, entre otros. Por otro lado, en ocho estados sin convenio, el registro está dirigido a personas de 0 a 29 años, aunque puede ampliarse hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación. Estos estados son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Requisitos y documentos necesarios Para completar el registro, es indispensable presentar documentación oficial que acredite la identidad, domicilio y condición de discapacidad permanente. Los documentos solicitados son: Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad) CURP de impresión reciente Acta de nacimiento Comprobante de domicilio no mayor a seis meses Certificado médico de discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud Teléfono de contacto (celular y de casa) En caso de que la persona solicitante no pueda acudir personalmente al módulo, existe la posibilidad de designar a una persona auxiliar que realice el trámite en su representación. Importancia de este apoyo social en México La Pensión para Personas con Discapacidad está reconocida como un derecho constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su continuidad y alcance. Este programa no solo representa un ingreso económico, sino también una herramienta para promover la inclusión social, el acceso a servicios y una mejor calidad de vida. Con este nuevo periodo de registro en marzo de 2026, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables, fortaleciendo una política pública orientada al bienestar y la equidad. Si cumples con los requisitos, es importante acudir en la fecha correspondiente para asegurar tu incorporación y comenzar a recibir este beneficio.

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