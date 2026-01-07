Presunto miembro de secta es vinculado a proceso

El 7 de enero se reportó la vinculación a proceso de un presunto integrante de una secta responsable al tráfico infantil y la explotación sexual de menores.

La secta llamada Lev Tahor, catalogada como una agrupación religiosa extremista, ha sido denunciada por tráfico infantil, tras trasladar infantes para que estos se casen con miembros del grupo.

La secta pertenece a una ramificación del judaísmo; fue fundada en 1988 en Jerusalén, y ha pasado por un proceso migratorio en diferentes partes del mundo, como Israel, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, e incluso México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Yoel ‘N’ fue vinculado a proceso tras ser identificado como presunto miembro de la secta. Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó que el Ministerio Público aportó datos prueba que demuestran los lazos del detenido con la delincuencia organizada, con fines de trata de personas.

‘La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para esta persona en el Centro de Reinserción Social estatal con residencia en Tapachula, Chiapas. Asimismo, el juez concedió 2 meses para la investigación complementaria’ detalló el fiscal Lara López.