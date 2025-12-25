Procesan en Chiapas a integrante de secta que roba niños para matrimonios forzados

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Yoel Alter, presunto integrante de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, señalada por sustraer menores de edad para someterlos a matrimonios forzados con adultos del mismo grupo religioso.

El hombre fue detenido en Chiapas tras labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con autoridades federales, a Alter se le cumplimentó una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y ordenó su ingreso a prisión preventiva; sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica.