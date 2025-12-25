Procesan en Chiapas a integrante de secta que roba niños para matrimonios forzados

    El hombre de 35 años es acusado de robar menores en Chiapas para llevarlos con mayores de edad de su secta, con quienes contraían matrimonio forzado. Foto: Especial

Yoel Alter, vinculado con el grupo ultraortodoxo Lev Tahor, fue dejado en prisión preventiva oficiosa, acusado de delincuencia organizada con fines de trata

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Yoel Alter, presunto integrante de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, señalada por sustraer menores de edad para someterlos a matrimonios forzados con adultos del mismo grupo religioso.

El hombre fue detenido en Chiapas tras labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con autoridades federales, a Alter se le cumplimentó una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, bajo la hipótesis de matrimonios forzados.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y ordenó su ingreso a prisión preventiva; sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

Las investigaciones de la FGR apuntan a que Yoel Alter forma parte de Lev Tahor, organización fundada en Jerusalén en 1988 y señalada internacionalmente por abuso infantil, pedofilia, secuestro y negligencia contra menores, lo que ha provocado que sus integrantes se desplacen constantemente para evadir a las autoridades.

Según los reportes oficiales, la secta mantiene presencia en Israel, Nueva York, Guatemala y México, donde en años recientes se han realizado diversas detenciones de sus líderes y rescates de menores víctimas. En el caso de Alter, trabajos de inteligencia permitieron ubicar sus actividades en Chiapas, estado donde finalmente fue capturado.

Las autoridades federales mantienen abiertas líneas de investigación para identificar a más integrantes del grupo y posibles víctimas en territorio mexicano. Con información de El Universal

COMENTARIOS

