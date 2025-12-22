Presuntos miembros del Cártel de la Sierra entregan juguetes en Guerrero por Navidad (VIDEO)
A solo unos cuantos días para Navidad, las redes sociales destacaron un video donde se muestran a presuntos miembros de una organización criminal repartiendo juguetes a niños en la región serrana de Guerrero.
Este acto, que algunos pueden calificar como ‘altruista’, ya se ha visto en repetidas ocasiones en temporadas distintas, como en los festejos del Día del Niño y la Niña.
Para esta ocasión, reportes indican que la organización detrás de estos actos, sería el Cártel de la Sierra, también conocido como Los Tlacos.
PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE LA SIERRA ENTREGAN JUGUETES
De acuerdo con las imágenes que han sido compartidas en plataformas digitales, una caravana compuesta por vehículos, en su mayoría camionetas, circularon por las calles con luces coloridas y figuras navideñas.
En una pick-up incluso se percibe a una persona vestida de Santa Claus. Sin embargo, algo que llama la atención, es que los demás acompañantes se presentan con armas largas.
Según Infobae, estos actos ya se tenían previstos, pues la organización criminal mantiene presencia y control en el lugar.