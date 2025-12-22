Presuntos miembros del Cártel de la Sierra entregan juguetes en Guerrero por Navidad (VIDEO)

A solo unos cuantos días para Navidad, las redes sociales destacaron un video donde se muestran a presuntos miembros de una organización criminal repartiendo juguetes a niños en la región serrana de Guerrero.

Este acto, que algunos pueden calificar como ‘altruista’, ya se ha visto en repetidas ocasiones en temporadas distintas, como en los festejos del Día del Niño y la Niña.

Para esta ocasión, reportes indican que la organización detrás de estos actos, sería el Cártel de la Sierra, también conocido como Los Tlacos.