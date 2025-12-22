Presuntos miembros del Cártel de la Sierra entregan juguetes en Guerrero por Navidad (VIDEO)

México
/ 22 diciembre 2025
    Presuntos miembros del Cártel de la Sierra entregan juguetes en Guerrero por Navidad (VIDEO)
    Presuntos miembros del Cártel de la Sierra hacen caravana navideña y entregan juguetes en Guerrero. VANGUARDIA

En la caravana se percibe a una persona vestida de Santa Claus. Sin embargo, algo que llama la atención, es que los demás acompañantes se presentan con armas largas

A solo unos cuantos días para Navidad, las redes sociales destacaron un video donde se muestran a presuntos miembros de una organización criminal repartiendo juguetes a niños en la región serrana de Guerrero.

Este acto, que algunos pueden calificar como ‘altruista’, ya se ha visto en repetidas ocasiones en temporadas distintas, como en los festejos del Día del Niño y la Niña.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera

Para esta ocasión, reportes indican que la organización detrás de estos actos, sería el Cártel de la Sierra, también conocido como Los Tlacos.

PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE LA SIERRA ENTREGAN JUGUETES

De acuerdo con las imágenes que han sido compartidas en plataformas digitales, una caravana compuesta por vehículos, en su mayoría camionetas, circularon por las calles con luces coloridas y figuras navideñas.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

En una pick-up incluso se percibe a una persona vestida de Santa Claus. Sin embargo, algo que llama la atención, es que los demás acompañantes se presentan con armas largas.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen y liberan a un cómplice de Raúl Rocha Cantú

Según Infobae, estos actos ya se tenían previstos, pues la organización criminal mantiene presencia y control en el lugar.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Navidad

Localizaciones


Guerrero

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República, luego que el organismo fuera víctima de piratería a través de un portal apócrifo.

IMPI denuncia estafa con suplantación de identidad por portal apócrifo

Las autoridades alistan la instalación de trampas para detección temprana en puntos estratégicos.

BCS se blinda contra el gusano barrenador para evitar crisis en la ganadería

Centrales registran una intensa movilidad registrada en los últimos días.

Familias abarrotan central de autobuses en Monterrey por temporada decembrina
El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz.

IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera
Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas

Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas
Francia fue blanco de un ciberataque que afectó al Ministerio del Interior y han iniciado investigaciones para averiguar los orígenes de estos ataques; hay un detenido.

Presunto ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario de distribuidora en Francia
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas.

Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica
México es ahora el sexto lugar según el Índice de Oportunidades de Inversión, después de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita y Malasia.

Agencia internacional destaca a México como destino para inversiones extranjeras