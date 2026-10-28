Prevé ASF en 6 meses resoluciones por caso Taddei

En entrevista con medios de comunicación, señaló que en dichas resoluciones que serán emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se conocerá si la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, incurrió o no en conflicto de interés al otorgar contratos del órgano electoral a empresas cercanas.

El Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Jorge Herrera Borunda, consideró que “en escasos seis meses” habrá resultados de las investigaciones por nepotismo y conflictos de intereses al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

”Estamos estrenando las nuevas facultades de la Auditorías Superior para que no pase lo que pasaba antes con las investigaciones, que tenías que esperar a que se hiciera una auditoría y se acabara la auditoría, que se pudiera dar oportunidad al ente auditado que aclarara, pasaban otros 120 días, luego pasaba el área de investigación, te ibas a tres años antes de que se presentara una denuncia administrativa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o tres años antes de que se presentara una denuncia penal... Por primera vez en la historia de México están actuando los órganos externos de manera oportuna en una investigación que yo siento que en escasos seis meses estará dando resultados”, aseveró.

ALISTAN COMPARECENCIA DE CONTRALOR DEL INE

Este miércoles, la junta directiva de la Comisión de Vigilancia, sostuvo un encuentro para definir como se desarrollará la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, a desarrollarse el próximo viernes.

”El día de ayer le giré un oficio al OIC citándolo a las 9 de la mañana de este viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica me dijo que sin ningún problema que él viene y compadece. Al mismo tiempo invitamos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción porque también querían participar. Entonces vamos a hacer una comparecencia en comisiones unidas”, detalló.

Herrera Borunda, aseguró que la investigación al INE debe ser exhausta, pues reconoció que, desde hace más de 20 años, se conoce de oligopolios que reciben contratos con órganos electorales locales.

”Siento que el material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios. Son muy pocas las empresas que participan, si vemos cómo está en los OPLES, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos, y eso yo creo que ha generado una distorsión en el mercado. No tengo todavía las pruebas, espero que las puedan conseguir las autoridades competentes. Pero lo sospecho donde se han inflado estratosféricamente los costos. Al haber costos tan elevados, siento que el incentivo corruptor es muy grande. Y tal vez este tema va más allá del INE, va más allá de un periodo. Estamos hablando de un tema sistémico de hace muchos, muchos años y muchas, muchas administraciones”, sentenció.