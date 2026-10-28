Caso Carlos Manzo: secretaria del Bienestar de Uruapan acumula tres citatorios y una multa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Caso Carlos Manzo: secretaria del Bienestar de Uruapan acumula tres citatorios y una multa
    La FGE de Michoacán busca que Alejandra Vargas Rauda comparezca por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en 2025. Facebook | Alejandra Vargas Rauda

Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar municipal, recibió tres citatorios y una multa; la FGE busca su declaración por el homicidio del exalcalde

Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, no se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán pese a recibir tres citatorios y una multa por incumplir uno de los requerimientos. Las autoridades buscan que comparezca como parte de la investigación por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía, informó sobre la situación durante una conferencia de prensa este miércoles. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la funcionaria ha sido requerida en tres ocasiones y señaló que su declaración podría aportar nuevos elementos al expediente.

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance y 33 detenidos

¿POR QUÉ LA FISCALÍA REQUIERE A ALEJANDRA VARGAS?

De acuerdo con las investigaciones, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Manzo y fue detenido junto con otros seis integrantes del equipo de seguridad tras el homicidio.

También es tía de Christian “N”, conocido como “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”. Ambos son señalados por la Fiscalía por su presunta relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

Las autoridades investigan si esta red obtuvo y filtró información sobre el exalcalde para facilitar el ataque. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre una detención ni una imputación penal contra Vargas Rauda.

Vega Rodríguez aseguró que se realizan diligencias para garantizar la localización de la funcionaria y dar seguimiento a los citatorios pendientes.

FISCALÍA BUSCA A EXJEFE DE ESCOLTAS DE CARLOS MANZO

Otro pendiente del caso es la captura de José Manuel Jiménez Miranda, quien encabezaba el equipo de escoltas del exalcalde. Contra él existe una orden de aprehensión y la Fiscalía ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que permita localizarlo.

“De primer momento continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la complementación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente contra lo que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil”, explicó Vega Rodríguez.

TELÉFONOS DEL EXALCALDE SIGUEN PENDIENTES DE ENTREGA

La Fiscalía también busca obtener los teléfonos celulares de Carlos Manzo, que aún no han sido entregados por su esposa, Grecia Quiroz.

Según lo expuesto por Vega Rodríguez, Quiroz teme que los datos almacenados en los dispositivos puedan borrarse o que se realicen acciones ajenas a la investigación.

“En cuanto a la parte de la aportación de los teléfonos del edil, se está agotando lo que marca precisamente la ley. Estamos agotando el procedimiento que corresponde”, declaró el funcionario.

FISCALÍA REPORTA 90% DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN

La FGE informó que la investigación por el asesinato de Manzo registra un avance del 90 por ciento y suma 33 personas detenidas, entre ellas quien es señalado como el principal autor intelectual del ataque.

El expediente incluye 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales y el análisis de mil 200 horas de videograbaciones, según los datos presentados por las autoridades.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo

Ramírez Bedolla sostuvo que las indagatorias apuntan a una posible infiltración de grupos delictivos en el entorno del exalcalde.

“Todo indica que hay una infiltración muy aguda, profunda, del círculo cercano del expresidente municipal, que en paz descanse, Carlos Manzo, para cometer el delito ligado a grupos delincuenciales”, afirmó.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y continúa con las diligencias para localizar a las personas requeridas, obtener los dispositivos pendientes y esclarecer la participación de los involucrados en el homicidio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios
Funcionarios públicos
Investigaciones

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid