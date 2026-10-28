Caso Carlos Manzo: secretaria del Bienestar de Uruapan acumula tres citatorios y una multa

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía, informó sobre la situación durante una conferencia de prensa este miércoles. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la funcionaria ha sido requerida en tres ocasiones y señaló que su declaración podría aportar nuevos elementos al expediente.

Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, no se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán pese a recibir tres citatorios y una multa por incumplir uno de los requerimientos. Las autoridades buscan que comparezca como parte de la investigación por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez , ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

¿POR QUÉ LA FISCALÍA REQUIERE A ALEJANDRA VARGAS?

De acuerdo con las investigaciones, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Manzo y fue detenido junto con otros seis integrantes del equipo de seguridad tras el homicidio.

También es tía de Christian “N”, conocido como “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”. Ambos son señalados por la Fiscalía por su presunta relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

Las autoridades investigan si esta red obtuvo y filtró información sobre el exalcalde para facilitar el ataque. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre una detención ni una imputación penal contra Vargas Rauda.

Vega Rodríguez aseguró que se realizan diligencias para garantizar la localización de la funcionaria y dar seguimiento a los citatorios pendientes.

FISCALÍA BUSCA A EXJEFE DE ESCOLTAS DE CARLOS MANZO

Otro pendiente del caso es la captura de José Manuel Jiménez Miranda, quien encabezaba el equipo de escoltas del exalcalde. Contra él existe una orden de aprehensión y la Fiscalía ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que permita localizarlo.

“De primer momento continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la complementación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente contra lo que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil”, explicó Vega Rodríguez.

TELÉFONOS DEL EXALCALDE SIGUEN PENDIENTES DE ENTREGA

La Fiscalía también busca obtener los teléfonos celulares de Carlos Manzo, que aún no han sido entregados por su esposa, Grecia Quiroz.

Según lo expuesto por Vega Rodríguez, Quiroz teme que los datos almacenados en los dispositivos puedan borrarse o que se realicen acciones ajenas a la investigación.

“En cuanto a la parte de la aportación de los teléfonos del edil, se está agotando lo que marca precisamente la ley. Estamos agotando el procedimiento que corresponde”, declaró el funcionario.

FISCALÍA REPORTA 90% DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN

La FGE informó que la investigación por el asesinato de Manzo registra un avance del 90 por ciento y suma 33 personas detenidas, entre ellas quien es señalado como el principal autor intelectual del ataque.

El expediente incluye 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales y el análisis de mil 200 horas de videograbaciones, según los datos presentados por las autoridades.