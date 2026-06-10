Se dispara rezago de indagatorias en fiscalías estatales
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En 2024, las fiscalías locales en el País alcanzaron 2.6 millones de investigaciones por concluir, según informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann
El rezago en el desahogo de casos en las fiscalías del país se quintuplicó entre 2016 y 2024 para llegar a 2.6 millones por concluir, advierte un informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann presentado este miércoles.
El informe Radiografía de las Fiscalías en México alerta también sobre el abuso del recurso de envío de casos al “archivo temporal”, que representa mas de una tercera parte, 34.2 por ciento, de las determinaciones.
El análisis señala la baja eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por esas instancias. En Guerrero, ejemplifica, solo se ejecuta el 2.1 por ciento de dichas órdenes.
“A 10 años de la implementación del sistema acusatorio oral, las Fiscalías siguen siendo el eslabón clave para mejorar la justicia en México.
“Nuestra nueva investigación analiza el desempeño de las 32 fiscalías estatales y muestra que persisten prácticas que limitan su eficacia y la atención a las víctimas”, indican las agrupaciones patrocinadoras del análisis.