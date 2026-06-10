Se dispara rezago de indagatorias en fiscalías estatales

El rezago en el desahogo de casos en las fiscalías del país se quintuplicó entre 2016 y 2024 para llegar a 2.6 millones por concluir, advierte un informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann presentado este miércoles.

El informe Radiografía de las Fiscalías en México alerta también sobre el abuso del recurso de envío de casos al “archivo temporal”, que representa mas de una tercera parte, 34.2 por ciento, de las determinaciones.