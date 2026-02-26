$!SSC atiende nueva amenaza de bomba en juzgados de alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que atendió un incidente, a través del Personal de Agrupamiento especializado Zorros, en los juzgados ubicados en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe, la movilización de los elementos se originó luego de que se denunciara la presunta presencia de artefactos explosivos en el lugar.

“Después de la revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás partes del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas”, dice el boletín informativo de las autoridades locales.

Por los hechos, las instalaciones fueron evacuadas para resguardar la seguridad de las y los trabajadores. No obstante, tras las acciones, los uniformados se coordinaron para dirigir el reingreso de los colaboradores y visitantes al lugar.