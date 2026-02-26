SSC atiende nueva amenaza de bomba en juzgados de alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

México
/ 26 febrero 2026
    SSC atiende nueva amenaza de bomba en juzgados de alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que atendió un incidente, a través del Personal de Agrupamiento especializado Zorros.
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

El colectivo Zorros realizó una inspección en el lugar, tras la cual se determinó que no había ningún dispositivo explosivo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que atendió un incidente, a través del Personal de Agrupamiento especializado Zorros, en los juzgados ubicados en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe, la movilización de los elementos se originó luego de que se denunciara la presunta presencia de artefactos explosivos en el lugar.

“Después de la revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás partes del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas”, dice el boletín informativo de las autoridades locales.

Por los hechos, las instalaciones fueron evacuadas para resguardar la seguridad de las y los trabajadores. No obstante, tras las acciones, los uniformados se coordinaron para dirigir el reingreso de los colaboradores y visitantes al lugar.

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA INFORMA SOBRE PRESUNTO ARTEFACTO EXPLOSIVO

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, escribió que recibió llamadas sobre la respectiva denuncia de un explosivo en el lugar.

“De inmediato, personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc activó los protocolos de seguridad. Aproximadamente 600 personas fueron desalojadas de manera preventiva y segura por el personal policial a cargo de las instalaciones”, dice la publicación de la funcionaria.

Agregó que “Seguimos trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de todas y todos. La prioridad siempre será proteger vidas”.

EN 48 HORAS SE REGISTRAN DOS AMENAZAS DE BOMBA EN JUZGADOS

El pasado 25 de febrero se registró la primera amenaza de bomba en la Torre Prisma, lugar en que se encuentran las oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón.

Según los reportes, trabajadores fueron desalojados alrededor de las 10:50 horas, tras una llamada al número de emergencias donde se alertó de la presunta presencia de un artefacto explosivo.

“Al momento, los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros. Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objetivo que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores”.

